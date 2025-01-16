Приют для животных Mežavairogi, который многим кажется безопасным пристанищем для брошенных и попавших в беду животных, в настоящее время находится под перекрестным огнем серьезных обвинений и критики в связи с предполагаемыми нарушениями правил содержания и недостатками в уходе за животными. Трагическая смерть двух собак - Геры и Дарны - вызвала возмущение общественности и привлекла внимание к тому, что происходит в приюте.