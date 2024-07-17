Известно, что во второй половине холодной войны Советский Союз в основном реализовывал политику изоляционизма, в частности, избегал контакта с окружающим миром. Выехать из СССР было чрезвычайно сложно, в свою очередь, в его воздушном пространстве было строго запрещено летать иностранным самолетам. Если запрет нарушался, часто последствия были суровыми - сбитие. Именно так произошло с пассажирским самолетом корейской авиакомпании, который по ошибке нарушил границы воздушного пространства.

1 сентября 1983 года высоко в небе над Дальним Востоком Советского Союза советский пилот изменил ход истории одним щелчком переключателя и коротким сообщением своему командиру: "Цель уничтожена". Это стало последней каплей в произошедшей в небе драме, которая приблизила США и СССР к границе реальной войны. Пилот истребителя не должен был нажимать переключатель, запускать ракету, которая сбила цель - не истребитель противника, а южнокорейский пассажирский самолет Boeing 747, который случайно сбился с курса, залетев прямо в осиное гнездо.

Сбитие рейса 007 корейской авиакомпании Korean Air Lines, унесшее жизни 269 человек, вызвало много вопросов по обе стороны Тихого океана. Как профессиональные и опытные пилоты могли так легко сбиться с курса и не замечать этого пять часов? Действительно ли они ничего не понимали? Как советские воздушные силы не опознали пассажирский самолет? Как они не поняли, что атакуют самолет, полный мирных жителей?

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