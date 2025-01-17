VID потребовала уплатить почти 3 млн налоговых долгов от компаний, связанных с салонами Kolonna

Ранее сообщалось, что Рижский городской суд 26 февраля 2024 года инициировал дело о правовой защите Day SPA, однако 27 июня 2024 года дело было прекращено, так как план мероприятий процесса правовой защиты не поддержало большинство кредиторов, как того требует Закон о неплатежеспособности.

В 2022 году компания Day SPA работала с оборотом в 1288 евро и прибылью в 290 евро, согласно данным Firmas.lv. Финансовая информация за 2023 год не публиковалась.

Компания зарегистрирована в 2017 году, ее уставный капитал составляет 2800 евро. Единственным владельцем Day SPA является AS Lawrence Asset Management, а бенефициаром на основании права собственности выступает Иева Плауде-Релингере.

С весны 2023 года Day SPA управляет несколькими салонами красоты, расположенными в торговых центрах Domina Shopping, Dole, Origo и других местах. Также компании принадлежат салоны в Лимбажи, Лиепае и Юрмале.

Сообщалось также, что управляющая сетью гостиниц Kolonna компания SIA Latvijas-Vācijas kopuzņēmums Reho (Reho) была исключена из Регистра предприятий в декабре прошлого года.

Рижский городской суд 6 декабря 2024 года завершил процесс неплатежеспособности Reho, так как был выполнен план погашения требований кредиторов. Общая сумма заявленных требований незалоговых кредиторов Reho составила 5,116 млн евро.

В августе 2021 года Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс по факту уклонения от уплаты налогов в сети салонов красоты Kolonna.