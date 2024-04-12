Оплатил лишь ночь: как мужчина в отеле Нью-Йорка жил бесплатно годами

По данным окружной прокуратуры Манхэттена, полиция арестовала Мика Барретто в феврале по обвинению в поддельной записи о собственности. Оказалось, он пытался заявить о своем праве собственности на отель.

Прокуроры заявили, что мужчина уклонился от уплаты нескольких тысяч долларов, воспользовавшись малоизвестным местным жилищным законодательством.

Барретто было предъявлено обвинение по 24 пунктам, включая 14 пунктов о мошенничестве. Если его признают виновным, его могут приговорить к нескольким годам лишения свободы.

Мужчина поселился в знаменитом отеле в 2018 году, узнав о кодексе стабилизации арендной платы в Нью-Йорке. Закон дает право требовать шестимесячный договор аренды для арендаторов, проживающих в отдельных комнатах в домах, построенных до 1969 года.

За одну ночь проживания в номере Барретто должен был заплатить 200,57 доллара, но решил, что на самом деле является арендатором помещения. Поэтому он попросил у отеля аренду на шесть месяцев, но тут же был выселен.

На следующий день мужчина, с его слов, пошел в суд. "Судья отклонил. Я подал апелляцию в Верховный суд штата и выиграл апелляцию", - написал он в Twitter.

Судья обязал отель вернуть ключи от номера Барретто. Он прожил там до июля 2023 года, не платя арендную плату, поскольку владельцы здания никогда не хотели договариваться с ним об аренде, но в то же время не могли его выселить.

Прокуроры Манхэттена признают, что суд присудил Барретто его комнату как "собственность".

Однако в 2019 году мужчина загрузил на сайты фейковый акт с той целью, чтобы ему было передано право собственности на все здание. Затем он пытался взимать плату с различных учреждений и людей, выдавая себя за владельца здания.

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