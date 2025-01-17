В июле 2018 года Индию охватила леденящая кровь мистическая история - одиннадцать членов семьи нашли повешенными в собственном доме в Дели при загадочных обстоятельствах, которые их окружали. В ходе расследования были обнаружены рукописные дневники, в которых указывалось, что причинами смерти стали слепая вера, массовый психоз и необъяснимая человеческая психика. Даже спустя годы дело о массовом самоубийстве в Бурари представляет собой пугающую историю о том, как даже самые невероятные, мрачные и шокирующие сценарии могут стать реальностью.