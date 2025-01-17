В июле 2018 года Индию охватила леденящая кровь мистическая история - одиннадцать членов семьи нашли повешенными в собственном доме в Дели при загадочных обстоятельствах, которые их окружали. В ходе расследования были обнаружены рукописные дневники, в которых указывалось, что причинами смерти стали слепая вера, массовый психоз и необъяснимая человеческая психика. Даже спустя годы дело о массовом самоубийстве в Бурари представляет собой пугающую историю о том, как даже самые невероятные, мрачные и шокирующие сценарии могут стать реальностью.
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Загадочная смерть 11 членов семьи. Суицид, убийство или что-то другое?
Бурари - район на севере Дели, столицы Индии, где когда-то жила богатая семья Чундават. Семья Чундават была хорошо известна в округе, поскольку владела торговой точкой продуктов питания и древесины. Семья прожила в двухэтажном доме почти двадцать лет, переехав туда из родного города Тохана в штате Харьяна.