Болдуин впервые вернулся к работе после трагедии на съемках фильма "Ржавчина"

Известно, что актер пришел на съемки инди-триллера "97 минут".

"Сегодня у нас был первый съемочный день. Очень странно возвращаться к работе. Я не работал с 21 октября, со дня этой ужасной трагедией. Мне до сих пор трудно об этом говорить", - сказал он в Instagram.

Напомним, инцидент случился 21 октября 2021 года во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Оружие на площадке являлось предметом реквизита. Согласно сообщению Variety, в пистолете был один боевой патрон, однако как он там оказался - до сих пор неясно.