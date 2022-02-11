Лиене Ушакова предостерегает женщин от латвийского Tinder-афериста

Напомним, что одним из самых громких скандалов 2018 года стала история певицы Лиене Ушаковой о донжуане, который обманывает женщин.
У пары был головокружительный роман, и Лиене в личной переписке раскрывала свои скрытые сексуальные фантазии, а также присылала секс-видео. Кроме того, мужчине были доступны паспортные данные Лиене и другие сведения о ней. Позже Ушакова сообщила, что у нее был "заморожен" (закрыт) счет в банке и она осталась без денежных средств.
Выяснилось, что Лиене была не единственной жертвой мошенника. Мужчина был женат и являлся отцом троих детей.
Комментируя фильм от Netflix, Ушакова предупредила женщин о латвийском Tinder-аферисте: "Девочки, посмотрите фильм! Многие из вас обязательно увидят сходство с Рональдом Алпе. Загуглите его лицо и держитесь подальше! У него много профилей, девушки. И много разных имен. Поэтому запомните его лицо, чтобы не вляпаться".
Лиене неоднократно предупреждала о возможной активности мошенника - мужчина в частной переписке предлагал дамам свидания "на яхте в Андрейосте", "страстный секс" и обещал финансовую поддержку.