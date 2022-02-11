Пт, 11.02.2022
Я ненавижу волокиту документальную. Я готова носить любую фамилию, лишь бы не менять. А мне же документы через Латвию надо делать, а сейчас пандемия Агата Муцениеце, актриса
Агата Муцениеце, актриса

Лиене Ушакова предостерегает женщин от латвийского Tinder-афериста

Новый документальный фильм от Netflix The Tindler Swindler стал мировым хитом. В нем рассказывается история мужчины, который через популярную платформу знакомств Tinder смог выманить у женщин миллионы долларов. С похожей ситуацией пару лет назад столкнулась латвийская певица Лиене Ушакова (Seksīgā Lee).

Напомним, что одним из самых громких скандалов 2018 года стала история певицы Лиене Ушаковой о донжуане, который обманывает женщин.

У пары был головокружительный роман, и Лиене в личной переписке раскрывала свои скрытые сексуальные фантазии, а также присылала секс-видео. Кроме того, мужчине были доступны паспортные данные Лиене и другие сведения о ней. Позже Ушакова сообщила, что у нее был "заморожен" (закрыт) счет в банке и она осталась без денежных средств.

Выяснилось, что Лиене была не единственной жертвой мошенника. Мужчина был женат и являлся отцом троих детей.

Комментируя фильм от Netflix, Ушакова предупредила женщин о латвийском Tinder-аферисте: "Девочки, посмотрите фильм! Многие из вас обязательно увидят сходство с Рональдом Алпе. Загуглите его лицо и держитесь подальше! У него много профилей, девушки. И много разных имен. Поэтому запомните его лицо, чтобы не вляпаться".

Лиене неоднократно предупреждала о возможной активности мошенника - мужчина в частной переписке предлагал дамам свидания "на яхте в Андрейосте", "страстный секс" и обещал финансовую поддержку.


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