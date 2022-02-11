Пт, 11.02.2022
Надо потрудиться, чтобы выглядеть так дешево Рой Роджер Линкевич, инфлюенсер и ютубер
Рой Роджер Линкевич, инфлюенсер и ютубер

"Это не шутка": Амината о своем участии в "Евровидении"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Певица Амината заняла 6-е место в финале конкурса "Евровидение" в 2015 году, что является четвертым лучшим результатом для Латвии в истории этого состязания. Что ж, исполнительница полна решимости представлять нашу страну во второй раз.

"Меня спрашивают - почему я снова решила участвовать в Supernova? Надо сказать, что это решение было непростым и, чтобы его принять, мне пришлось преодолеть несколько страхов - страх никогда не написать песню лучше, чем Love Injected, страх получить результат хуже, чем он был. Но! Самым большим страхом было не попробовать, упустить эту возможность, а потом пожалеть об этом! - написала Амината в соцсетях. 

Она отметила, что у людей разное отношение к этому конкурсу. Кто-то не воспринимает его всерьез, но для нее лично это шанс.

"Шанс приблизиться к своей большой мечте. Для меня это не  шутка.

Это способ, чтобы попасть туда, где я хочу быть", - пишет певица.

Она вспоминает свое предыдущее выступление в 2015 году: "Я понимаю, что в 2015 году, во время моего предыдущего участия в "Евровидении", мне так не хватало опыта, знаний и команды, которая могла бы подсказать мне, как лучше двигаться дальше, что делать. Я вообще ничего не понимала..." - признается Амината, добавляя, что она тогда даже не знала, что такое звукозаписывающая компания.

Амината Савадого ФОТО: Mārtiņš Cīrulis

"Я совершила много ошибок, упустила много возможностей…" - резюмирует она.

Амината считает, что сегодня музыкальная индустрия изменилась и теперь достучаться до слушателей за океаном стало намного реальнее.

"Теперь у меня есть опыт, команда и знания. Это еще и правильная песня, хотя я уже не верила, что смогу ее написать. Стало яснее, кто я и как я могу развиваться. Я готова использовать любую возможность. Ради мечты я хочу попробовать еще раз.

Моя мечта этого стоит", - подчеркивает исполнительница. 

Напомним, незадолго до начала полуфинала Амината сообщила, что заболела коронавирусом и находится дома на самоизоляции. В отборе Supernova она принимала участие удаленно и получила признание жюри и зрителей. 

12 февраля в финале Supernova выступят Амината, Bermudu Divstūris, Bujāns, Citi Zēni, Элина Глузунова, Inspo, Линда Рушениеце, Микс Дукурс, Mēs Jūs Mīlam, Raum и Микс Галвановскис. 

Отметим, что 11-й участник Микс Дукурс добавился уже после. LTV извинилось перед артистом за техническую ошибку. Во время выступления песня First Love прозвучала без заранее подготовленных звуковых эффектов. 


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