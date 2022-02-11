Пт, 11.02.2022
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Микс Галвановскис сделал татуировку с названием своей конкурсной песни

Финалист национального отбора на "Евровидение" Микс Галвановскис удивил поклонников своей новой татуировкой. Артист сделал на руке надпись с названием своей конкурсной песни I'm Just a Sinner (в переводе с английского - "Я всего лишь грешник"). 

"На прошлой неделе, за день до полуфинала Supernova, я обещал вам: если выйду в финал, то сделаю себе татуировку", - сказал музыкант на видео.

Микс сдержал обещание и набил на руке название своей песни, с которой выступит в финале Supernova 12 февраля. 

Микс Галвановскиc ФОТО: LTV/Lauris Vīksne

24-летний уроженец Елгавы Микс Галвановскис играет на фортепиано и саксофоне. Музыкальную карьеру он начал в 2015 году в группе Ne Citu Rīt. В 2016 году стал выступать сольно. Ранее принимал участие в конкурсе Supernova в 2017 году с песней Runaway. В 2019-м свет увидел его второй EP - No 2 līdz 5.

В полуфинал Supernova-2022 Микс попал благодаря голосованию зрителей. В конкурсе он принимал участие с песней I'm Just a Sinner. После голосования жюри и зрителей музыкант смог пройти в большой финал, который состоится 12 февраля.

В преддверии эфира 24-летний финалист Микс Галвановскис ответил RUS TVNET на несколько вопросов.


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