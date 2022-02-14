"Смерть на Ниле" - детектив ко Дню всех влюбленных. Пуаро изменился, но понравится ли это зрителям?

"Убийство в Восточном экспрессе", первая экранизация романа Агаты Кристи силами Браны, не снискала любовь критиков, зато принесла создателям внушительную кассу, собрав в семь раз больше своего бюджета. Продолжение было заявлено еще в оригинале и спустя несколько переносов наконец добралось до экранов мира.

Во многом в "Смерти на Ниле" Брана остался верен выбранной для "Восточного экспресса" манере подачи детективного материала - как и первая часть, продолжение приятно неторопливо, что отличает его от современных детективов, которые, впрочем, в кинотеатрах стали довольно редкими гостями. На месте и традиционный звездный состав - компанию Бране помимо уже упомянутых Гадот и Хаммера составляют блистательная Эмма Маккей (пожалуй, главный актерский козырь фильма), Летишиа Райт (Шури из "Мстителей") и Аннетт Бенинг из "Красоты по-американски". Впечатляет.

Эмма Маккей - пожалуй, главный актерский козырь "Смерти на Ниле" ФОТО: SCANPIX

Что изменилось, так это сам Пуаро: фильм начинается с продолжительного флешбэка из приключений Эркюля на фронте Первой мировой, в котором нам даже рассказывают историю появления его знаменитых усов (они в продолжении, кстати, выглядят менее впечатляюще). Но и это лишь мелочь. Самая приметная метаморфоза главного героя - его некая деконструкция, подача в новом, непривычном амплуа. Пуаро в "Смерти на Ниле" совсем не заносчив, не странен и не чудаковат до маниакальности и даже предстает перед нами не детективом-супергероем, которому все нипочем.

Авторы явно взялись очеловечить Эркюля, который своим педантичным вниманием к деталям и любовью к театральности оставался персонажем хоть и широко любимым, но немного карикатурным. В новом фильме он подозрительно близко к сердцу принимает историю роковых молодоженов, пускается в пространные рассуждения о неоднозначности любви (не зря фильм выходит под День всех влюбленных) и даже становится целью критики от окружающих - мол, чего так долго расследуете? В итоге в самом финале брановский Пуаро делает с собой совсем уже бесповоротное символическое изменение. Какое - увидите сами, оно, пожалуй, того стоит.

Неприятной неожиданностью (в том числе от себя самого как зрителя) оказывается неприятие этих изменений - по сути положительных и художественно смелых. Пуаро в человеческом обличье оказывается неприятно уязвимым, даже раздражающим и вообще - не впечатляющим мужчиной предпенсионного возраста. Понятно, что достигнуть высот Дэвида Суше - самого известного исполнителя роли Эркюля - было заведомо сложно, но по сравнению с "Убийством в Восточном экспрессе" образ сыщика стал только скучнее, что подтверждает - создатели не справились с задуманным.

Видео: Трейлер фильма "Смерть на Ниле"

Но досаду вызывает не только это: "Смерть на Ниле" грешит как нелогичностью, так и режиссерскими огрехами, а упомянутая уже неторопливость местами нет-нет да превращается в затянутость. В качестве же финального туше - главный признак неудачного детектива - угаданный преступник, которого можно раскусить не то что в течение фильма, а даже в рекламном ролике. Сложно, однако, понять, что тому виной - неловкая драматургия, неудачный подбор актеров или (а вдруг!) недостатки самого романа Агаты Кристи. А что - даже легендарная писательница могла ошибиться.