"Если вы не можете понять, кто вам нравится больше - Эд Ширан или Bring Me the Horizon, смело можете слушать Cellar Cat", - говорит 35-летний музыкант Александр Черный. Расплываясь в широкой улыбке, он заявляет, что к их группе невозможно быть равнодушным, ведь "все любят котиков".

Cellar Cat ФОТО: Пресс-фото

Рижских музыкантов Cellar Cat (в переводе - "Подвальные коты") долгое время считали брит-попом, но они неоднократно доказали, что способны удивлять публику, экспериментировать и творить что-то вне изначально заданного жанра. Как отмечает их лидер и вокалист Александр Черный, участники готовы в любой момент изменить музыкальный стиль коллектива, потому что они в первую очередь идут за вдохновением! А вот оно уже куда только их не приводило...

ФОТО: Пресс-фото

С 20 лет Александр мечтал играть свою музыку и этим же зарабатывать. Он подчеркивает, что Латвия - это маленькая страна. В ней мало людей, мало музыкантов и слушателей. В начале ему было сложно найти единомышленников, которые бы понимали друг друга, с которыми бы "все срослось". Только последние шесть лет состав Cellar Cat не меняется:

Александр Черный - вокал, гитара, Глеб Ершов - гитара, Александр Дубовский - клавиши, Володар Мазуркевич - бас, Екатерина Пискун - барабаны.

История "котов" идет со времени совместной учебы Екатерины и Александра в RTU. Молодые люди подружились, сошлись во взглядах на музыку и подумали, что можно было бы вместе создать коллектив.

ФОТО: Пресс-фото

Все любят котиков

Рассказывая о том, как появилось их название, Александр смеясь вспоминает историю про Стива Джобса и Apple: "Надо было как-то назвать компанию. Стив Джобс сказал: "Если мы до завтра ничего не придумаем, то она будет называться Apple". У нас примерно такая же история, я предложил Cellar Cat, потому что все любят котиков (улыбается). А почему cellar, я уже не помню. Остальные варианты были сложными. После я уже попросил друга нарисовать логотип. Уже никуда не денешься. Так мы и называемся".

"Мы не паримся по поводу жанра", - отмечает Александр.

ФОТО: Пресс-фото

Когда они сочиняют, то открыты ко всему. Они не следуют канонам. Cellar Cat нравится размывать границы. Плюс у всех в группе есть музыкальный бэкграунд. Все могут и хотят писать песни. Изначально материал сочинял Александр, а после к нему присоединились остальные:

"В музыке главное - мелодичность. Это может быть не что-то сложное, хотелось бы, чтобы слушатель это запомнил. Мы не бежим за модой... Мы делаем то, что хотим, и делаем это с удовольствием".

ФОТО: Пресс-фото

Работа с аудиторией и TikTok

Над аудиторией Cellar Cat стали работать только в 2021 году. Да, они вкладывали в рекламу деньги, давали концерты, но масштаба не было. Сейчас политика музыкантов изменилась. Они стали более серьезно к этому относиться. Стали профессиональнее. К примеру, на последнем EP они решили выпустить шесть песен в одном стиле, а не что-то разрозненное, как было до этого.

Сменился фокус и подход в соцсетях. Раньше не было регулярности, а сейчас появилось понимание, что такое соцсети. Открылись новые возможности. Если пять лет назад соцсети были важны, по мнению Александра, это самое важное: "Люди углубились в TikTok и Instagram. Выходя во двор, ты видишь, как девочки снимают ролики... Мы тоже есть в TikTok".

Александр отмечает, что отсутствие концертов из-за пандемии повлияло на них психологически. Репетиции продолжались, но пропало понимание, зачем это делать. Гастроли по странам тоже стали невозможными. С другой стороны, открылись новые возможности - появилось время на записи, на съемку клипов.

ФОТО: Пресс-фото

На фестиваль без инструментов

Cellar Cat принимали участие во многих студенческих фестивалях и конкурсах. Таких как Emegenza, Bildes, Priekšnams и другие. Группа была на гастролях в Азербайджане, России, Швеции. Удивительно, но балтийские страны они обошли стороной. Поездку на фестиваль Youthvision в Азербайджане Александр называет самой странной:

"Никто не ожидал, что приедет рок-группа. Было 23 участника из разных стран. Мы были единственной группой. Мы и еще один участник исполняли свое, а все остальные пели каверы. Организаторы не были готовы".

ФОТО: Пресс-фото

Дело в том, что в 2018 году Cellar Cat побелили на конкурсе Hadrons, который организовывал Латвийский университет. Одним из призов была поездка на фестиваль в Азербайджан. К счастью, организаторы для выступления им арендовали гитары и барабаны. То есть из Латвии на концерт они летели без инструментов. Примечательно, что никто из задействованных сторон "не понимал, во что ввязался".

"На выступлении у нас были инструменты. На репетиции же их не было и мы держали в руках вешалки. Но было интересно... Все-таки это была ценная поездка в другую страну. Невероятная аудитория. Приятное общение с музыкантами из других стран", - вспоминает Александр.

ФОТО: Пресс-фото

"Если я посчитают сейчас, сколько я трачу на музыку в месяц, помножу на годы, то пойму, что я давно мог купить дом", - восклицает Александр. Он не скрывает, что ежемесячно тратит на любимое хобби около 100-200 евро. Дебютный клип Cellar Cat - Spilling Blood обошелся музыкантам в 6 тысяч евро. Это самое дорогое видео в истории группы.

Видео: Cellar Cat - Spilling Blood

Оправдано ли это было, Александр не знает. Теперь Cellar Cat уже другие, да и музыка другая:

"Я уже научился петь. Мы научились сводить треки иначе... Мы поняли, что больше не надо вкладывать такие деньги, иначе мы станем нищими".

ФОТО: Пресс-фото

За шесть лет все участники коллектива только вкладывали деньги в свое "детище" с верой, что оно когда-нибудь окупится:

"Мы продолжаем верить. Очень многое зависит от удачи. Кто-то услышал твою песню. Поделился, она завирусилась. И вот тебя уже слушает 100 тысяч человек... Мы можем только вкладывать и надеяться, что что-то сработает".

Человек сам уничтожает свой мир

Cellar Cat говорят о том, что их самих волнует. Они стараются быть искренними. Темы для песен выбираются, не руководствуясь модой, а потому что они созвучны с мыслями других участников.

Александр Черный ФОТО: Пресс-фото

16 февраля 2022 года Cellar Cat выпустили клип на песню Jericho со своего мини-альбома Broken Glass. Видео сделано совместно с солисткой прогрессивной метал-группы Morphide Елизаветой Жовнерчук, живущей и работающей в Дании. Девушка на этот раз не пела, а предстала в роли диктора срочного выпуска новостей.

"Мы снимали этот клип два раза. Планировалось, что он будет выглядеть совсем по-другому. Однако когда мы пересмотрели отснятый материал, поняли, что он никуда не годится. Но локация понравилась - и второй раз, уже успешный, снимали там же. Использовали нестандартный прием: обычно принято делать замедленную съемку, а у нас наоборот - ускоренная. Добавляет нервозности, что очень хорошо подходит к тематике самой песни", - отмечает Александр.