Кашерс: "Для нас важно, чтобы государство заступилось за нашу семью!"

Мультихудожник Кашерс и его возлюбленный Янис Минин поженились в Дании 16 июня 2021 года . В День всех влюбленных Кашерс опубликовал пост в Instagram, в котором объяснил препятствия, с которыми он столкнулся при официальном оформлении своего брака.

"Мы одна из 26 пар, которые обратились в Административный суд и просили суд признать нас семьей. По 23 делам, в том числе и по нашему, дело уже возбуждено.

В Административном суде мы и другие пары просили быть "юридически видимыми" перед государством, обеспечивая хотя бы "минимальный уровень защиты".

"Всего в суд было подано 26 дел, четыре дела все еще находятся в стадии подготовки", - отметил Кашерс.

Он поясняет, что история каждой пары очень личная и индивидуальная - некоторые зарегистрировали свои отношения в другой стране ЕС, у других растут дети, а также есть пары, которые живут вместе десятилетиями.

"Мы обратились в суд после решения Департамента по административным делам Сената Верховного суда от декабря 2021 года о временном порядке регистрации однополыми парами своих отношений - путем обращения в Административный суд. Ранее в постановлениях суда указывалось, что 110 статья Сатверсме возлагает на законодателя обязанность по обеспечению правовой защиты семей однополых пар, что также включает в себя обязанность законодателя по разработке соответствующего регулирования, сроком выполнения до 1 июня этого года.

Для нас важно, чтобы государство встало на защиту нашей семьи и всех латвийских семей.

Наш союз основан на любви, взаимном уважении, заботе друг о друге, понимании и поддержке. Мы хотим, чтобы государство признало и нашу семью, обеспечив правовую защиту", - пишет Кашер.

Nobeigumā viņš pateicas visiem, kas viņu un Jāni atbalstījuši šajā ceļā.