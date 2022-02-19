Что о конкурсной песне группы Citi Zēni думают за границей?

Зеленый образ жизни и любовь друг к другу - основной посыл песни Eat Your Salad. Основное внимание уделяется актуальным темам, таким как многократное использование и вегетарианская диета. Группа Citi Zēni считает Латвию одним из самых зеленых мест в мире, а потому хочет представить нашу страну на "Евровидении" с таким посылом.

Портал Sejas публикует реакцию YouTube-зрителей.

Ведущие канала Wiwiblog Уильям и Девон отметили, что "это можно считать чем-то гениальным или невероятно глупым".

"Я думаю, что это можно рассматривать как шутку, даже если в ней есть серьезный посыл.

Мне кажется, что жюри поставят ее на последнее место", - признался Уильям. А Девон отметил: "Это не моя музыка, я бы никогда не стал ее слушать, но буду смотреть снова и снова". [...] Люди будут танцевать вместе и вспоминать".

Обозреватель "Евровидения" Toy Goy сказал: "В музыкальном плане это фантастическая песня. Но слова тонут". Несмотря на это, Toy Goy считает, что Латвия может выйти в финал.

Живущая на Кипре армянка Noosh101, у которой 26,3 тысячи подписчиков, заявила:

"Это все! Мне было весело, выступление заставило улыбнуться и танцевать".

Блогер "Евровидения" из Америки (18,5 тысячи подписчиков) призналась: "Мне нравится грув песни и басист в красном костюме! Но я не знаю, должно ли это быть в финале".

"Мне нравятся костюмы! Песня заставляет меня двигаться - это так весело! Мне нравится саксофон, даже если ты вообще на нем не играешь. Я перейду к зеленому образу жизни! Если это не заставит людей есть салат, тогда я не знаю, что может", - признался пользователь Eurovoxx (16,1 тысячи подписчиков).

Педро Рива с 37 тысячами подписчиков сказал: "Они действительно хотят обратить внимание на изменение климата. Честно, мое уважение к Латвии за выбор этой песни. Мне кажется, в этом году у них пойдет хорошо. Посыл песни классный. Одежда отличная, музыка отличная, посыл отличный".

Напомним, что Citi Zēni выступят в Турине (Италия) в первом полуфинале 10 мая. В нем также примут участие Албания, Швейцария, Словения, Болгария, Молдова, Украина, Литва, Нидерланды, Норвегия, Россия, Португалия, Дания, Армения, Австрия, Хорватия, Исландия и Греция. Второй полуфинал "Евровидения" состоится 12 мая, финал - 14 мая.