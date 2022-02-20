В Рижском зоопарке проводятся фитнес-тренировки для самок бегемотов

По ее словам, чтобы поддерживать обоих животных в хорошей физической форме, специалистам зоопарка приходится потрудиться. Например, чтобы заставить бегемотов шевелиться или тянуть голову в ту или иную сторону, их внимание привлекают морковью.

Как рассказал многолетний сотрудник зоопарка Ингмар Лидака, в Рижском национальном зоопарке живут две девочки-бегемота, хотя до недавнего времени одного из животных считали мальчиком.

Старшая - Августа, родилась в Риге. Она последняя из нескольких бегемотов, появившихся на свет в Риге, и названа в честь первого привезенного в Рижский зоопарк бегемота Августа. Сотрудники зоопарка ласково называют ее Густе.

Второй бегемот Фунтик был привезен в Ригу в 1990 году из украинского зоопарка в Харькове. Молодой чете предрекали многочисленное потомство, но спустя несколько лет выяснилось, что Функтик - девочка, и ее переименовали в Фунте.