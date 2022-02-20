В Рижском зоопарке проводятся фитнес-тренировки для самок бегемотов

По ее словам, чтобы поддерживать обоих животных в хорошей физической форме, специалистам зоопарка приходится потрудиться. Например, чтобы заставить бегемотов шевелиться или тянуть голову в ту или иную сторону, их внимание привлекают морковью.
Как рассказал многолетний сотрудник зоопарка Ингмар Лидака, в Рижском национальном зоопарке живут две девочки-бегемота, хотя до недавнего времени одного из животных считали мальчиком.
Старшая - Августа, родилась в Риге. Она последняя из нескольких бегемотов, появившихся на свет в Риге, и названа в честь первого привезенного в Рижский зоопарк бегемота Августа. Сотрудники зоопарка ласково называют ее Густе.
Второй бегемот Фунтик был привезен в Ригу в 1990 году из украинского зоопарка в Харькове. Молодой чете предрекали многочисленное потомство, но спустя несколько лет выяснилось, что Функтик - девочка, и ее переименовали в Фунте.
Как в свое время информировал агентство LETA Лидака, по внешнему виду определить пол бегемота практически невозможно. Немецкие специалисты по насекомым установили настоящий пол бегемота с помощью клопа. На тело бегемота поместили клопа, которого некоторое время до этого не кормили, поэтому тот оперативно нашел место на теле животного, чтобы присосаться. После того, как насекомое насытилось кровью, ее изъяли с помощью шприца и путем анализа образца определили истинный пол бегемота.