Вс, 20.02.2022
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Королева Елизавета II заболела Covid-19

ФОТО: AFP / Scanpix

​Королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. Об этом сообщил Букингемский дворец, пишет "Медуза".

У 95-летней королевы наблюдаются легкие симптомы ОРВИ. Уже на следующей неделе она планирует продолжить выполнение своих обязанностей.

Она контактировала со своим старшим сыном, принцем Чарльзом. У него ранее был выявлен Covid-19.

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Уже сообщалось, что Елизавета II во время встречи с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом призналась, что не может нормально ходить.


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