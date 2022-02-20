Королева Елизавета II заболела Covid-19
Королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. Об этом сообщил Букингемский дворец, пишет "Медуза".
Королева Великобритании Елизавета II заболела коронавирусом. Об этом сообщил Букингемский дворец, пишет "Медуза".
У 95-летней королевы наблюдаются легкие симптомы ОРВИ. Уже на следующей неделе она планирует продолжить выполнение своих обязанностей.
Она контактировала со своим старшим сыном, принцем Чарльзом. У него ранее был выявлен Covid-19.
Уже сообщалось, что Елизавета II во время встречи с экс-главой секретариата Минобороны Великобритании контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и занявшим его место генерал-майором Элдоном Милларом призналась, что не может нормально ходить.