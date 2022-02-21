Latvenergo: на прошлой неделе цена на электроэнергию в Латвии упала на 25%
Цена на электроэнергию в Латвии снизилась на 25% по сравнению с прошлой неделей, до 75,51 евро за мегаватт/час, сообщили в АО Latvenergo.
Цена на электроэнергию в Латвии снизилась на 25% по сравнению с прошлой неделей, до 75,51 евро за мегаватт/час, сообщили в АО Latvenergo.
На прошлой неделе снижение цен в странах Балтии было обусловлено увеличением производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии. На цены в странах Балтии также повлияло увеличение на 9% потоков из России, в то время как поставки энергии из шведской зоны SE4 и потоки из Финляндии сократились на 12%.
По сравнению с предыдущей неделей общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 2% до 579 ГВт/ч. В Латвии потребление снизилось на 1%, всего было потреблено 149 ГВт/ч. В Эстонии потребление электроэнергии осталось на уровне предыдущей недели и составило 176 ГВт/ч. В Литве потребление составило 254 ГВт/ч, что на 4% меньше, чем неделей ранее.
В странах Балтии общее производство электроэнергии увеличилось на 9% и составило 315 ГВт/ч. При этом производство электроэнергии в Латвии выросло на 39% - до 102 ГВт/ч, в Эстонии объемы производства сократились на 21% до 91 ГВт/ч, а в Литве производство электроэнергии составило 122 ГВт/ч, что на 21% выше, чем на предыдущей неделе.
На прошлой неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 68%, в Эстонии - 52%, а в Литве - 48%. Страны Балтии произвели 54% от объема израсходованной электроэнергии в регионе.