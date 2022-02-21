Latvenergo: на прошлой неделе цена на электроэнергию в Латвии упала на 25%

На прошлой неделе снижение цен в странах Балтии было обусловлено увеличением производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии. На цены в странах Балтии также повлияло увеличение на 9% потоков из России, в то время как поставки энергии из шведской зоны SE4 и потоки из Финляндии сократились на 12%.

По сравнению с предыдущей неделей общее потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 2% до 579 ГВт/ч. В Латвии потребление снизилось на 1%, всего было потреблено 149 ГВт/ч. В Эстонии потребление электроэнергии осталось на уровне предыдущей недели и составило 176 ГВт/ч. В Литве потребление составило 254 ГВт/ч, что на 4% меньше, чем неделей ранее.

В странах Балтии общее производство электроэнергии увеличилось на 9% и составило 315 ГВт/ч. При этом производство электроэнергии в Латвии выросло на 39% - до 102 ГВт/ч, в Эстонии объемы производства сократились на 21% до 91 ГВт/ч, а в Литве производство электроэнергии составило 122 ГВт/ч, что на 21% выше, чем на предыдущей неделе.