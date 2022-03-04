Пт, 4.03.2022
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  • До начала войны мы записали новый выпуск подкаста про кино. И все-таки решили его выпустить

До начала войны мы записали новый выпуск подкаста про кино. И все-таки решили его выпустить

Прямо сейчас в Украине идет война. Казалось бы, странно в такой момент говорить о кино? Но последний на данный момент выпуск видеоподкаста "Кина - будет!" мы записали до начала этой все еще продолжающейся трагедии и решили все-таки выпустить его. 

На экранах Латвии и мира - экранизация культовой серии видеоигр "Uncharted: На картах не значится" с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях о молодых годах охотника за сокровищами Нейтана Дрейка в поисках затонувших сокровищ самого Магеллана. Помимо этого, Нейта беспокоит судьба его старшего брата, с которым он потерял контакт много лет назад.

Но говорить мы будем не только об этом фильме (авторы подкаcта Андрей и Артем снова не сошлись во мнениях), но и о традиции экранизаций видеоигр, которые многие до сих пор ошибочно считают чем-то недостойным внимания.

Размышляем, спорим и делимся рекомендациями - как всегда в "Кина - будет!"! Своими любимыми фильмами по видеоиграм делитесь в комментариях!

Авторы подкаста посмотрели ""Uncharted: На картах не значится" в кинотеатре Forum Cinemas, который работает с соблюдением всех мер предосторожности.

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