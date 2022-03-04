До начала войны мы записали новый выпуск подкаста про кино. И все-таки решили его выпустить

На экранах Латвии и мира - экранизация культовой серии видеоигр "Uncharted: На картах не значится" с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях о молодых годах охотника за сокровищами Нейтана Дрейка в поисках затонувших сокровищ самого Магеллана. Помимо этого, Нейта беспокоит судьба его старшего брата, с которым он потерял контакт много лет назад.

Но говорить мы будем не только об этом фильме (авторы подкаcта Андрей и Артем снова не сошлись во мнениях), но и о традиции экранизаций видеоигр, которые многие до сих пор ошибочно считают чем-то недостойным внимания.

Размышляем, спорим и делимся рекомендациями - как всегда в "Кина - будет!"! Своими любимыми фильмами по видеоиграм делитесь в комментариях!