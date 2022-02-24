Latvijas pasts приостановила прием почтовых отправлений в Украину

Представители Латвийской почты отмечают, что такое решение принято в связи с объявлением военного положения в Украине и прекращением авиасообщения.

При этом посылки и письма, адресованные в Украину, которые еще не были отправлены из Латвии, будут храниться в комплексе обработки отправлений Latvijas pasts. По мере изменения ситуации они будут отправлены адресатам на Украине или возвращены отправителям.

При этом могут оказаться невозможны денежные переводы в Украину, в Белоруссию и Россию.

В среднем из Латвии в Украину Латвийской почтой отправляется до 300 заказных отправлений в неделю, не считая писем и простых бандеролей. В настоящее время в почтовом комплексе находится 50 недоставленных почтовых отправлений.