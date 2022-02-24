Latvijas pasts приостановила прием почтовых отправлений в Украину
Latvijas pasts приостановило прием почтовых отправлений в Украину, сообщили на предприятии.
Latvijas pasts приостановило прием почтовых отправлений в Украину, сообщили на предприятии.
Представители Латвийской почты отмечают, что такое решение принято в связи с объявлением военного положения в Украине и прекращением авиасообщения.
При этом посылки и письма, адресованные в Украину, которые еще не были отправлены из Латвии, будут храниться в комплексе обработки отправлений Latvijas pasts. По мере изменения ситуации они будут отправлены адресатам на Украине или возвращены отправителям.
При этом могут оказаться невозможны денежные переводы в Украину, в Белоруссию и Россию.
В среднем из Латвии в Украину Латвийской почтой отправляется до 300 заказных отправлений в неделю, не считая писем и простых бандеролей. В настоящее время в почтовом комплексе находится 50 недоставленных почтовых отправлений.
Если посылка еще не отправлена в Украину, находится у Latvijas pasts и клиент хочет сразу забрать ее, компания предлагает обратиться в Центр обслуживания клиентов по тел. 67008001 или 27008001 или электронной почте info@pasts.lv, или же связаться с предприятием в социальных сетях. В случае возникновения других вопросов или неясностей Latvijas pasts также призывает связываться с центром обслуживания клиентов.