Вс, 27.02.2022
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Лидия, жительница Киева

Бои в Василькове. Зачем русским военным аэродромы вокруг Киева?

Истребители МИГ-29 ВВС Украины на военной базе ВВС в Василькове ФОТО: AFP PHOTO / SERGEI SUPINSKY/Scanpix

Под Васильковом идут ожесточенные бои за аэродром. Ранее российские войска уже пытались взять под свой контроль взлетную полосу в Гостомеле, и в Жулянах. 

По словам корреспондента BBC Ильи Барабанова: "Логика простая: нужен плацдарм, куда можно посадить десант, а оттуда развивать наступление на город. Но вот уже с третьей локацией не получается. Если высаживаться в Борисполе - главном аэропорту Киева - то придется на пути из него в центр Киева пересекать мосты: Борисполь - на левом берегу".

ФОТО: BBC русская служба

Стремление захватить аэродромы рядом с Киевом показывает, что наземное наступление с севера, со стороны Чернобыля не получилось, добавил Илья Барабанов.

Как уже сообщал RUS TVNET, в результате ракетного обстрела начался пожар на нефтебазе, которая находится рядом с аэропортом. Тушение пожара пока не началось, так как идет бой.

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