Бои в Василькове. Зачем русским военным аэродромы вокруг Киева?

По словам корреспондента BBC Ильи Барабанова: "Логика простая: нужен плацдарм, куда можно посадить десант, а оттуда развивать наступление на город. Но вот уже с третьей локацией не получается. Если высаживаться в Борисполе - главном аэропорту Киева - то придется на пути из него в центр Киева пересекать мосты: Борисполь - на левом берегу".