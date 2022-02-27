Бои в Василькове. Зачем русским военным аэродромы вокруг Киева?
Под Васильковом идут ожесточенные бои за аэродром. Ранее российские войска уже пытались взять под свой контроль взлетную полосу в Гостомеле, и в Жулянах.
Под Васильковом идут ожесточенные бои за аэродром. Ранее российские войска уже пытались взять под свой контроль взлетную полосу в Гостомеле, и в Жулянах.
По словам корреспондента BBC Ильи Барабанова: "Логика простая: нужен плацдарм, куда можно посадить десант, а оттуда развивать наступление на город. Но вот уже с третьей локацией не получается. Если высаживаться в Борисполе - главном аэропорту Киева - то придется на пути из него в центр Киева пересекать мосты: Борисполь - на левом берегу".
Стремление захватить аэродромы рядом с Киевом показывает, что наземное наступление с севера, со стороны Чернобыля не получилось, добавил Илья Барабанов.
Как уже сообщал RUS TVNET, в результате ракетного обстрела начался пожар на нефтебазе, которая находится рядом с аэропортом. Тушение пожара пока не началось, так как идет бой.