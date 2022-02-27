Видео ⟩ Российские войска входят в города Украины. Что известно?
Из разных мест Украины поступают сообщения о том, что российские войска входят в города.
Из разных мест Украины поступают сообщения о том, что российские войска входят в города.
Рано утром 27 февраля глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал, что "случился прорыв легкой техники врага".
В сети уже появилось видео с российской техникой на улицах города.
Харьков - второй по величине город Украины. Ранее бои шли в области на окраине города.
Также Минобороны РФ утверждает, что в Харьковской области добровольно сложил оружие ракетный полк ВСУ, задержан 471 украинский военнослужащий.
В свою очередь Глава Харьковской областной администрации заявил, что сообщение о сдаче в плен - фейк. По его словам, не один украинский солдат не прекратил бороться.
МВД Украины также утверждает, что Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков остаются под контролем сил Украины. Заявление министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко приводит УНИАН:
"Враг старался прорваться в наши города. Но город Киев, город Чернигов, город Мариуполь, город Харьков находится полностью под украинским контролем. Несмотря на то, что россияне ссылают свои ДРГ, и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру, все наши города мы отстояли", – сообщает Министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Видео горящей техники в Харькове:
Харків, палає техніка 🇷🇺 окупантів! pic.twitter.com/hLsJ0OeAHL— ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) February 27, 2022
Еще одно видео из Харькова с российскими войсками:
Новая Каховка также взята под контроль российскими войсками. Об этом сообщил мэр города Владимир Коваленко. По его словам, в городе сняты флаги Украины.
Новая Каховка небольшой город на юге Украины, но у него важное стратегическое местоположение - на Днепре, там, где из него вытекает Северо-Крымский канал, питающий поливной водой Крым.
Минобороны Российской Федерации заявило, что военные блокировали Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геничевск, а также аэродром Чернобаевка под Херсоном, пишет "Дождь" со ссылкой на ТАСС.
Войска России пытаются захватить город Буча, в Киевской области Украины:
В Буче нанесен удар по многоквартирному жилому дому: