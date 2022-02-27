Видео ⟩ Российские войска входят в города Украины. Что известно?

Рано утром 27 февраля глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал, что "случился прорыв легкой техники врага".

В сети уже появилось видео с российской техникой на улицах города.

Харьков - второй по величине город Украины. Ранее бои шли в области на окраине города.

Также Минобороны РФ утверждает, что в Харьковской области добровольно сложил оружие ракетный полк ВСУ, задержан 471 украинский военнослужащий.

В свою очередь Глава Харьковской областной администрации заявил, что сообщение о сдаче в плен - фейк. По его словам, не один украинский солдат не прекратил бороться.

МВД Украины также утверждает, что Киев, Чернигов, Мариуполь и Харьков остаются под контролем сил Украины. Заявление министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко приводит УНИАН:

"Враг старался прорваться в наши города. Но город Киев, город Чернигов, город Мариуполь, город Харьков находится полностью под украинским контролем. Несмотря на то, что россияне ссылают свои ДРГ, и они начинают стрелять в критическую инфраструктуру, все наши города мы отстояли", – сообщает Министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Видео горящей техники в Харькове:

Еще одно видео из Харькова с российскими войсками:

Новая Каховка также взята под контроль российскими войсками. Об этом сообщил мэр города Владимир Коваленко. По его словам, в городе сняты флаги Украины.

Новая Каховка небольшой город на юге Украины, но у него важное стратегическое местоположение - на Днепре, там, где из него вытекает Северо-Крымский канал, питающий поливной водой Крым.

Минобороны Российской Федерации заявило, что военные блокировали Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геничевск, а также аэродром Чернобаевка под Херсоном, пишет "Дождь" со ссылкой на ТАСС.

Войска России пытаются захватить город Буча, в Киевской области Украины:

В Буче нанесен удар по многоквартирному жилому дому: