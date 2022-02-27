Кауперс и Бусулис ответили на обвинения в том, что они давали концерты в России

"Только что звонила наш менеджер Айя. Сказала, что началась публичная охота на ведьм. Байба Сипениеце-Гаваре чуть ли не обвиняет Prāta vētra и Интарса Бусулиса в этой ужасной войне, которая идёт в Украине", - поделился эмоциями Ренарс Кауперс.

Кауперс также поделился своими мыслями о политическом значении культуры: "О том, что мы приняли участие в коцерте в поддержку Украины у Дома Конгрессов, у меня тоже много вопросов. Неужели кто-то приватизировал возможность выражать сочувствие и поддержку людям, попавшим в беду? Разве это не может делать любой желающий? Неужели спорт, культура и искусство уже не та сфера, которая может способствовать дружбе между народами и людьми?".

"Мы все эти годы ездили с гастролями и в Россию, и в Украину. Мы всегда думали, что это что-то хорошее. Интересно, почему это не было сказано никому из нас лично. Байба, мы хорошо знакомы. Совсем недавно мы встретились в магазине. У нас был милый и душевный разговор, но ты ни разу не упомянула этот факт", - рассказал Кауперс.

"Есть большая обида. Иногда это нужно проговаривать. Спасибо, что выслушали. Увидимся на "Золотом микрофоне"", - добавил артист.

Вскоре после публикации Кауперса обвинения Сипениеце-Гаваре в своих соцсетях прокомментировал и Интарс Бусулис.

"Сегодня было мирное небо над Латвией, в то время как в Украине идёт война. Люди практически во всех регионах страдают от кровавого режима Владимира Путина, а в Латвии есть люди, которые ищут виноватых", - сказал Бусулис.

По словам артиста, сейчас необходимо быть едиными. "Я верю, что здравый смысл победит и мы найдём ответны на непонятные для нас вопросы. Мы в замешательстве. Мы не знаем, что делать и что будет дальше, но нам нужно ещё больше держаться вместе в эти времена - плечом к плечу".