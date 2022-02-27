Зеленский призвал иностранцев воевать против России в рядах нового подразделения

"Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством вашей поддержки для нашей страны", - говорится в обращении Зеленского к гражданам иностранных государств, стремящихся помочь Украине в ее борьбе против российской агрессии.
В обращении отмечается, что украинцам хватает мужества защищать свою Родину, "однако это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы… против простых прав человека в Европе, против всех правил сосуществования на континенте".
"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать плечо к плечу с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента Украины от 10 июня 2016 года №248, иностранцы вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", - проинформировал Зеленский.