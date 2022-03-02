Первый месяц депозитной системы: ожидания оправдались?

Кроме того, в феврале были обустроены и открыты 99 новых автоматизированных депозитных пунктов, а также установлены еще 70 тароматов. Таким образом, общее количество установленных тароматов достигло 906, из которых 849 доступны для сдачи упаковки. Планируется, что до 1 мая в Латвии откроется более 1400 депозитных пунктов - автоматизированных и ручных.

"Первый месяц работы системы депозита прошел по плану - мы существенно расширили покрытие сети депозитных пунктов, обустроив новые места приема упаковки. Одновременно с каждой неделей увеличивается количество выпускаемых на рынок депозитных продуктов, а также объем сдаваемой в тароматы упаковки. Это свидетельствует о том, что система депозита набирает обороты и постепенно входит в повседневную жизнь населения", - рассказывает председатель правления SIA Depozīta Iepakojuma Operators Мик Стуритис.

Количество депозитных продуктов в магазинах продолжает увеличиваться_ сдано более 94 000 единиц депозитной упаковки ФОТО: Пресс-фото

Инфраструктура системы депозита продолжает расширяться: до 1 марта дополнительно обустроены 99 автоматизированных депозитных пунктов (в общей сложности 835 автоматизированных депозитных пунктов), а также установлено еще 70 тароматов (в общей сложности 906 тароматов). Инфраструктура будет расширяться и в дальнейшем – планируется, что до 1 мая в Латвии откроется более 1400 депозитных пунктов.

Полки магазинов в переходный период тоже продолжат постепенно заполняться депозитными продуктами, и до 1 мая большинство выпускаемых на рынок напитков будет в депозитной упаковке. "В настоящее время латвийские производители напитков активно работают над тем, чтобы как можно быстрее адаптировать производимую продукцию к системе депозита упаковки для напитков, однако следует понимать, что этот переход не может произойти за пару дней.

Согласно отраслевым расчетам, в конце первого месяца работы системы депозита 20 % произведенной продукции имеет латвийский знак депозита, а в марте уже более половины произведенной продукции будет в депозитной упаковке. Адаптация производимой продукции к системе депозита требует известного времени и материальных вложений, к чему производители своевременно готовились и делают все возможное для того, чтобы на полках магазинов как можно скорее были доступны напитки в депозитной упаковке. В то же время следует учитывать, что и в местах торговли скопилась продукция без знака депозита», – комментирует исполнительный директор Латвийского союза пивоваров Петерис Лининьш.

В феврале жители Латвии сдали в депозитные пункты в общей сложности 94 392 единицы пустой депозитной упаковки (361 вид продуктов от 50 производителей напитков). По сравнению с серединой февраля (8552 единицы упаковки до 14 февраля) это количество увеличилось в 11 раз. Депозитная упаковка сдана в общей сложности в 746 разных автоматизированных депозитных пунктах. Самые популярные продукты, упаковка которых сдавалась в систему депозита в феврале:

газированная питьевая вода Aset в бутылках по 1,5 л;

негазированная питьевая вода Aset в бутылках по 1,5 л;

пиво Miezītis Stiprais в бутылках по 1 л;

пиво Mežpils Tradicionālais в бутылках по 0,5 л;

пиво Holsten в банках по 0,5 л;

пиво Grunberger в банках по 0,5 л;

пиво Cēsu Premium Original в разной упаковке;

газированный напиток Coca-Cola в бутылках по 1 л;

пиво Tuborg в банках по 0,5 л;

пиво Valmiermuižas gaišais в бутылках по 0,5 л.