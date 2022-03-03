Первый день работы Сейма очно: Спруде - без маски, пришлось привлечь полицию

Спруде долго не надевала маску и на замечания объясняла, что она пьет кофе, а также спрашивала, не запрещено ли депутатам пить такой напиток.

Сотрудник Государственной полиции несколько раз призывал депутата надеть маску, указывая, что может быть начат административный процесс.

Сначала депутат Артус Кайминьш с трибуны Сейма призвал Спруде надеть маску, как это сделали все прочие парламентарии.

После этого спикер Сейма Инара Мурниеце (НО) призвала соблюдать установленный порядок использования маски.

По настоянию Мурниеце к Спруде в зал суда подошел полицейский и призвал надеть маску.

По данным LETA, другие депутаты были в масках. Правда двое из них в масках, закрывающих рот, но не нос.