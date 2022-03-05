Жанна Дубска: "Я против тех, кто хочет что-то вернуть, убивая и разрушая мирные города"

"Еще в январе мы с моими исландскими и швейцарскими друзьями обсуждали вероятность начала войны сразу после Олимпиады. Тогда это казалось нереальным. Но это стало правдой меньше чем через месяц", - начала свой текст Жанна.

Она подчеркнула, что является убежденной пацифисткой и считает, что любой конфликт можно решить мирным путем.

"Я - женщина, я всегда против тех, кто хочет что-то переделить, кого-то прогнуть, или даже что-то вернуть, убивая людей и разрушая мирные города", - пояснила телеведущая.

Сейчас она помогает пострадавшим в Украине, как может - помогает собирать деньги на медикаменты и провизию. Кого-то успокаивает своими светлыми и позитивными эфирами. Хотя есть ряд подписчиков, которые не довольны этим:

"Да, есть гневные люди, которые требуют, чтобы я освещала события в Украине, чтобы говорила о жертвах бомбежек. Есть такие, кто требует, чтобы я перестала общаться на русском. Друзья, я стилист, а не новостной канал.

Я не буду в своих постах и сторис рассказывать об ужасах войны. Но я буду стараться всеми силами и на всех языках, сеять вокруг себя позитив. Даже если кому-то хочется только драму. Я постараюсь, чтобы каждый, зашедший ко мне на страницу, увидел свет, радость и пользу, и улыбнулся, даже сейчас в это жуткое время!".

"Я против войны в Украине. Я глубоко и категорично осуждаю военные методы решения конфликтов. Я за мир и мирное решение споров", - указала Дубска.

Она напомнила, что потерпевшие сейчас нуждаются в нашей помощи и поддержке, и не только словесной, но и материальной. Жанна Дубска призвала помочь людям, пострадавшим от войны.