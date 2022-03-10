Китай отказал России в поставках запчастей к самолетам

По его словам, теперь российские перевозчики будут искать возможности поставок авиазапчастей в других странах, например в Турции или Индии. Кудинов отметил, что каждая компания будет сама договариваться о закупках.

Санкции ЕС против авиационного сектора РФ

26 февраля в рамках пакета санкций, введенных за нападение России на Украину, Евросоюз запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний. Под запретом оказались также любые страховые услуги на эти самолеты. Кроме того, запрещено проведение ремонта и модификация лайнеров, используемых в России. В документе ЕС отмечено, что эта мера распространяется на любые самолеты, независимо от того, где они произведены.