Пн, 14.03.2022
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Депутат Сейма Юрашс, который отправился добровольцем защищать Украину, сложил мандат

Депутат Сейма Юрис Юрашс ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Председатель юридической комиссии Сейма, член партии "Консервативные" (ранее - Новая консервативная партия) Юрис Юрашс, отправившийся добровольцем защищать Украину, подал в канцелярию парламента заявление о сложении мандата. Эту информацию агентству LETA подтвердил сам Юрашс.

Согласно результатам выборов, Юрашса в Сейме должна заменить Иева Акуратере, и она уже согласилась принять мандат, сообщил агентству LETA лидер партии, министр юстиции Янис Борданс.

Как сообщалось, Юрашс, окончивший в свое время Латвийскую академию полиции и работавший руководителем отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, добровольно отправился защищать Украину.

Известно, что до пятницы официально было получено пять заявлений от жителей Латвии о желании воевать на стороне украинской армии.

В связи с вторжением России на территорию Украины Сейм 28 февраля внес изменения в закон о национальной безопасности, который позволяет латвийским гражданам добровольно служить в вооруженных силах Украины.

Добровольцев, желающих вступить в ряды Международного батальона территориальной обороны Украины, призывают обращаться в украинское посольство в Латвии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал граждан Европы с опытом боевой подготовки взять в руки оружие и защищать Украину от российского вторжения.

Украинское Министерство обороны ранее заявило о создании специального подразделения - иностранного легиона. Желание вступить в него выразили более 20 000 добровольцев из 52 стран.

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