Депутат Сейма Юрашс, который отправился добровольцем защищать Украину, сложил мандат

Согласно результатам выборов, Юрашса в Сейме должна заменить Иева Акуратере, и она уже согласилась принять мандат, сообщил агентству LETA лидер партии, министр юстиции Янис Борданс.

Как сообщалось, Юрашс, окончивший в свое время Латвийскую академию полиции и работавший руководителем отдела оперативных разработок Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, добровольно отправился защищать Украину.

Известно, что до пятницы официально было получено пять заявлений от жителей Латвии о желании воевать на стороне украинской армии.

В связи с вторжением России на территорию Украины Сейм 28 февраля внес изменения в закон о национальной безопасности, который позволяет латвийским гражданам добровольно служить в вооруженных силах Украины.

Добровольцев, желающих вступить в ряды Международного батальона территориальной обороны Украины, призывают обращаться в украинское посольство в Латвии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал граждан Европы с опытом боевой подготовки взять в руки оружие и защищать Украину от российского вторжения.