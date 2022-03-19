Григорий Лепс из-за санкций лишился миллионов

Не секрет, что самый большой доход Григорию Лепсу приносят выступления на корпоративах. Только за один вечер он зарабатывал по 120 тысяч евро. Теперь, по информации СМИ, певец терпит убытки.

Концертный директор Кирилл Чибисов рассказал, что часть заработанных денег Лепс хранил в американских и лондонских банках. Из-за санкций эти средства сейчас стали недоступны артисту.

"Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет", - заметил Чемисов... Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 миллионов долларов", - цитируют основателя интернет-проекта "Заказ артистов" СМИ.

Напомним, Григорий Лепс попал в черный список США еще в 2013 году. Его фамилия оказалась в списке предполагаемых членов преступной группировки "Братский круг". Позже он стал персоной нон-грата в Великобритании. В 2019 году певцу запретили въезд в Латвию, а в 2021 году в Украину.

18 марта в Москве на стадионе в "Лужниках" собралось свыше 200 тысяч человек на концерт в честь "восьмой годовщины присоединения Крыма". В программе были заявлены такие исполнители, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев и группа "Любэ", Владимир Машков и другие артисты.