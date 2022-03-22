Группе Citi zēni грозит дисквалификация на "Евровидение", если они не изменят песню

Ранее группа отправила Европейскому вещательному союзу текст песни. Они получили ответ, что на сцене нельзя использовать нецензурную лексику.

"Нельзя сказать это вслух, иначе мы будем дисквалифицированы. В некотором смысле это лицемерие, потому что голый зад на сцене - это нормально, но если зеленый посыл нашей песни облачен в юмористическую и сексуальную лирику, это не нормально", - рассказывает Privātā Dzīve Янис Петерсонс, лидер группы и автор слов. Он взял бы паузу вместо слова p***y на сцене "Евровидения".

Правда, у Петерсона уже возникла идея среди поклонников начать кампанию, чтобы нецензурированное имя выкрикивали вместо него те, кто будет находиться в зале в Турине. "Так как мы большие хулиганы, может быть даже подадим заявку в Книгу рекордов Гиннесса, на самое большое количество зрителей, которые выкрикнут слово. Зрителям же это не запрещено", - хитро улыбается музыкант.

Напомним, что Citi Zēni выступят в Турине (Италия) в первом полуфинале 10 мая. В нем также примут участие Албания, Швейцария, Словения, Болгария, Молдова, Украина, Литва, Нидерланды, Норвегия, Россия, Португалия, Дания, Армения, Австрия, Хорватия, Исландия и Греция. Второй полуфинал "Евровидения" состоится 12 мая, финал - 14 мая.