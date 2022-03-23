МИД России потребовал освободить задержанного в Латвии блогера Кирилла Федорова

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание латвийского блогера. В опубликованном на сайте ведомства заявлении она отметила, что РФ возмущена происходящим.

"Рига вновь демонстрирует, что ее международные обязательства в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась, для нее на практике ничего не значат. (...) Требуем немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова и прекращения правового беспредела. Свое слово должно сказать и журналистское сообщество", - сказано в заявлении Захаровой.

В то же время глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело в отношении латвийских должностных лиц, принявших решение о задержании Федорова, сообщает РИА "Новости".

О задержании

Как сообщалось, в четверг, 17 марта, по данным латвийского Telegram-канала "Война История Оружие" (более 600 тыс. подписчиков), был задержан его администратор - блогер Кирилл Федоров.

Как сообщили RUS TVNET в VDD, было задержано лицо, которое в YouTube, Telegram и других соцсетях регулярно публиковало видеоматериалы и записи, в которых оправдывало и прославляло реализуемые российскими вооруженными силами в Украине военные преступления.

Уголовный процесс, в ходе которого расследуются действия лица, VDD начала 16 марта этого года по статьям Уголовного закона 74.1 и 78 - об оправдании преступлений против мира и восхвалении военных преступлений и разжигании национальной и этнической вражды, используя автоматизированные системы передачи данных.

Как свидетельствует проведенный VDD анализ созданного и опубликованного лицом содержания, лицо в своих видеоматериалах регулярно комментировало развернутые российскими вооруженными силами военные действия в Украине, отражая события соответственно интересам России и прославляя избранную российскими вооруженными силами тактику и осуществляемые преступления в Украине.

Кроме того, VDD констатировала в созданном лицом содержании высказывания, направленные против латышей и жителей Латвии.

17 марта этого года VDD на двух связанных с лицом объектах провела процессуальные действия, в рамках которых лицо было задержано. К нему применен статус подозреваемого и мера пресечения - заключение под стражу.

Позднее администраторы канала обратились за помощью к российским СМИ и Министерству иностранных дел РФ, указывая, что с начала "военной операции в Украине" их проект "активно боролся за интересы России, беспристрастно освещая ситуацию и показывая коварство Запада".