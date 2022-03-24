Незнакомая орлица съела яйца из орлиного гнезда в Дурбе

Руководитель проекта трансляции Латвийского фонда природы Янис Кузе на форуме dabasdati.lv признал, что зрители стали свидетелями очень интересного поворота событий - по крайней мере о других подобных случаях ему ничего не известно. Кузе объясняет, что роль сыграло то, что самец - Волдис - молод и неопытен, его связь с территорией и этой партнершей еще не так сильна. Он отметил, что нельзя исключать, что в это гнездо будет отложено еще одно яйцо. Это будет видно в ближайшие неделю-две.

Птицу, которая съела яйца, окольцевали еще 25 мая 2016 года в окрестностях Яунпилса. Это молодая самка, которая достигла возраста гнездования и ищет территорию для этого. Кузе допускает, что птица еще появится поблизости и конфликты могут продолжиться.

Напомним, в пятницу, 19 марта, в орлином гнезде в Дурбе было отложено второе яйцо в этом сезоне. Жизнь орлиного гнезда транслируется в прямом эфире Латвийским фондом природы (LDF).

Во вторник, 15 марта, в гнезде было отложено первое в сезоне яйцо. По сравнению с предыдущими годами в этот раз это произошло на несколько дней позже.

С 2017 года в этом гнезде хозяйничала пара орлов, которых наблюдатели трансляции Латвийского фонда орнитологов назвали Милдой и Раймисом. Прошлый сезон для морских орлов начался трагично - Раймис пропал, а детеныши погибли - они замерзли, и Милда их съела.

С тех пор несколько орлов пытались завоевать сердце Милды, но чаще других конкурентов возле гнезда находился самец по кличке Господин К. 18 февраля Господин К. был замечен в последний раз.

20 февраля 2022 года в гнезде появился самец, которого поначалу называли Господин С. В настоящее время главный вопрос - будет ли он заботиться о Милде, пока она высиживает яйца.

В среду, 16 марта, Господин С. обрел имя. "Сегодня дали имя нашему герою онлайн-трансляции - сожителю Милды. Его зовут Волдис! Источник воодушевления, конечно, самый выдающийся сейчас в мире Володимир (Владимир по-украински. - Прим. ред.). Желаем Милде и Волдису спокойного сезона гнездования", - говорится в заявлении LDF.

​Гнездо морских орлов в Дурбе - самое популярное гнездо на сайте Латвийского фонда орнитологов. Количество просмотров за сезон исчисляется миллионами, за происходящим в гнезде наблюдают более чем в 100 странах мира.

Трансляция: