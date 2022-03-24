Незнакомая орлица съела яйца из орлиного гнезда в Дурбе
В орлином гнезде в Дурбе в среду вечером, 23 марта, незнакомая орлица съела оба отложенных ранее яйца.
В орлином гнезде в Дурбе в среду вечером, 23 марта, незнакомая орлица съела оба отложенных ранее яйца.
Руководитель проекта трансляции Латвийского фонда природы Янис Кузе на форуме dabasdati.lv признал, что зрители стали свидетелями очень интересного поворота событий - по крайней мере о других подобных случаях ему ничего не известно. Кузе объясняет, что роль сыграло то, что самец - Волдис - молод и неопытен, его связь с территорией и этой партнершей еще не так сильна. Он отметил, что нельзя исключать, что в это гнездо будет отложено еще одно яйцо. Это будет видно в ближайшие неделю-две.
Птицу, которая съела яйца, окольцевали еще 25 мая 2016 года в окрестностях Яунпилса. Это молодая самка, которая достигла возраста гнездования и ищет территорию для этого. Кузе допускает, что птица еще появится поблизости и конфликты могут продолжиться.
Напомним, в пятницу, 19 марта, в орлином гнезде в Дурбе было отложено второе яйцо в этом сезоне. Жизнь орлиного гнезда транслируется в прямом эфире Латвийским фондом природы (LDF).
Во вторник, 15 марта, в гнезде было отложено первое в сезоне яйцо. По сравнению с предыдущими годами в этот раз это произошло на несколько дней позже.
С 2017 года в этом гнезде хозяйничала пара орлов, которых наблюдатели трансляции Латвийского фонда орнитологов назвали Милдой и Раймисом. Прошлый сезон для морских орлов начался трагично - Раймис пропал, а детеныши погибли - они замерзли, и Милда их съела.
С тех пор несколько орлов пытались завоевать сердце Милды, но чаще других конкурентов возле гнезда находился самец по кличке Господин К. 18 февраля Господин К. был замечен в последний раз.
20 февраля 2022 года в гнезде появился самец, которого поначалу называли Господин С. В настоящее время главный вопрос - будет ли он заботиться о Милде, пока она высиживает яйца.
В среду, 16 марта, Господин С. обрел имя. "Сегодня дали имя нашему герою онлайн-трансляции - сожителю Милды. Его зовут Волдис! Источник воодушевления, конечно, самый выдающийся сейчас в мире Володимир (Владимир по-украински. - Прим. ред.). Желаем Милде и Волдису спокойного сезона гнездования", - говорится в заявлении LDF.
Гнездо морских орлов в Дурбе - самое популярное гнездо на сайте Латвийского фонда орнитологов. Количество просмотров за сезон исчисляется миллионами, за происходящим в гнезде наблюдают более чем в 100 странах мира.
Трансляция:
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