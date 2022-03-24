Песков прокомментировал "исчезновение" Шойгу и отъезд Чубайса из России

Дмитрий Песков прокомментировал длительное отсутствие министра обороны РФ Сергея Шойгу, отметив, что у того просто слишком много работы.

"Слушайте, у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция.

Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", - сказал Песков.

Также Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором в числе прочих был министр обороны Сергей Шойгу.

"Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлению жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях", - цитирует Дмитрия Пескова "Медуза".

РИА "Новости" опубликовало (без звука) видеозапись совещания, которое проводилось по видеосвязи, обратив особое внимание на фрагмент экрана с Шойгу.

Медийное появление Шойгу на совещании у Путина pic.twitter.com/BVmb22CG5c — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 24, 2022

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу более 12 дней не появлялся в публичном пространстве. Последний раз он появлялся в новостях российских агентств 11 марта.

Про Анатолия Чубайса, ушедшего с поста спецпредставителя президента России, Песков много не высказывался.

"Нет, неизвестно [как Владимир Путин отреагировал на увольнение Чубайса]. Да вряд ли он как-то отреагировал. Ну, уволился и уволился. Он же, все-таки не забывайте, не был, что называется, регулярным сотрудником, он же был на общественных началах.

Он же не был непосредственным сотрудником администрации президента", - сказал Песков.

"Слушайте, я, честно говоря, не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее издание Bloombegr сообщило, что Анатолий Чубайс ушел с поста спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и покинул Россию. Решение покинуть страну Чубайс принял из-за несогласия с войной в Украине, писало издание.