Калягин о Чулпан Хаматовой: Уезжать из России в тяжелой ситуации неприлично

"Актеры - эмоциональные люди, творческие, я только этим могу это [отъезд Хаматовой] по-настоящему оправдать. Но, вообще, это неприлично - покидать страну, когда ей тяжело, когда она, может быть, больше всего нуждается в тебе. Я никого не ругаю и не буду ругать, вешать ярлыки, это ее личное дело. Но с точки зрения...

Неприлично. Другого слова не могу подобрать",

- приводит издание слова Калягина на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Напомним, 21 марта стало известно, что Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. Художественный руководитель Нового рижского театра (JRT) Алвис Херманис на своей странице в Facebook сообщил, что пригласил российскую актрису Чулпан Хаматову присоединиться к труппе JRT.

Также недавно Чулпан Хаматова дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой, в котором откровенно призналась, что не поддерживает военные действия на территории Украины, и сообщила, что сейчас находится в Латвии.

"Я не смогу называть чужое горе, чужую боль, чужую трагедию, гуманитарную катастрофу чем-то от чего-то освобождающим… Я боюсь возвращаться. Чтобы не потерять совесть и себя", - сказала она в интервью.