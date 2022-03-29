Кауперс о войне в Украине: "Казалось, что ты слушаешь какой-то сериал"

К выступлению Ренарс Кауперс готовился несколько недель. Для этого он специально учил украинский язык, чтобы петь без акцента. Когда в Риге прошел первый концерт в поддержку Украины, Prāta Vētra пели на латышском песню Manā dziesma.

"Если бы я мог, я бы спел эту песню на украинском"... И когда Катя (ранее Кауперс приютил у себя Екатерину Скуридину из Киева, которая занималась их концертами в Украине. - Прим. ред.) узнала об этом, она позвонила поэту Сергею Лапшу и познакомила нас. И он сделал этот трогательный и вдохновляющий текст. А дальше друзья следили за моим произношением, у нас были уроки, было много учителей", - рассказал Ренарс Кауперс.

Он вспомнил те минуты, когда узнал о войне в Украине. Тогда Ренарс Кауперс находился в пути - направлялся из Лиепаи в Ригу.

"Это было ужасно и нереально. Казалось, что ты слушаешь какой-то сериал или фильм... В радионовостях, когда два ведущих рассказывали, что танки перешли границу и движутся на города... Это было ужасное утро", - подчеркнул музыкант.

Кауперс не стал скрывать, что у него в России много знакомых. Все они повторяют одно - что чувствуют стыд и ужас. Они не знают, как это потом исправить и как люди смогут общаться друг с другом. Ведь страшно, когда войну начинали не люди, а правительство.

Музыкант признался, что сейчас и в Латвии довольно тревожные настроения относительно ситуации в мире: "Мы молимся за то, чтобы война закончилась и за всех украинцев, которые борются за всех нас".

Напомним, после того как телеведущая Байба Сипениеце-Гаваре 26 февраля на акции протеста резко осудила выступления латвийских артистов в России, Интарс Бусулис и солист группы Prāta Vētra (Brainstorm) Ренарс Кауперс заявили, что не стоит искать виноватых и что они растеряны. Группа Prāta Vētra пояснила, что решительно осуждает агрессию президента РФ Владимира Путина в Украине. В официальном аккаунте группы в Instagram был опубликован соответствующий пост.

"Дорогие друзья, преданные слушатели группы Prāta Vētra, мы всегда старались быть аполитичными, но этот момент требует твердой позиции. Мы однозначно осуждаем агрессию Кремля и выступаем за свободу и суверенитет Украины.

Мы восхищаемся мужеством и самопожертвованием украинцев в защите своей земли и очень сочувствуем всему украинскому народу.

Мы также переживаем за тех друзей и фанатов Prāta Vētra из России, которые пишут нам, что испытывают глубокий стыд и отчаяние по поводу происходящего и что один агрессивный диктатор может поставить будущее всей нации и России в незавидное положение. Мы с вами. Хотим еще раз подчеркнуть, что все запланированные весенние концерты в России отменены. Любые планы на будущее в условиях войны также просто не подлежат обсуждению".

Видео: Интервью с Ренарсом Кауперсом