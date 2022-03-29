Монеточка и Noize MC выступят в Риге и Вильнюсе

7 апреля в Риге состоится благотворительный концерт Noize MC и Монеточки "Голоса мира" (Voices of Peace). В Вильнюсе концерт пройдет 10 апреля, пишет "Медуза".

На анонсе Voices of Peace указано, что мероприятие пройдет в клубе First Mir, а Вильнюсе - это будет Loftas.

Noize MC и Монеточка, как говорится в их заявлении, выступают против "чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины":

"Мы считаем своим долгом не только открыто заявлять о своем несогласии, но и помогать тем, чью жизнь перечеркнула война", - Монеточка и Noize MC.

Цена билета на концерт — от 20 до 50 евро. Кроме того, можно оформить пожертвование в размере от 5 до 100 евро.

Все вырученные за концерты деньги пойдут в фонд Fundacja Siepomaga, который помогает украинским беженцам.

Напомним, по последние данные ООН: с начала войны в Украине ее покинули уже 3,8 млн человек.

Ранее в РФ запретили проводить концерты 22 украинских и российских артистов, некоторые из которых публично высказывались против войны в Украине. Среди них рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), Noize MC, рок-музыкант Борис Гребенщиков, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Монатик, группа "Океан Эльзы" и телеведущий Максим Галкин и другие.