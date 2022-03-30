Удар на миллион: Кто выиграл от скандала на церемонии "Оскар"

Согласно информации, доступной на веб-сайте, где продаются билеты, после прошедшей церемонии вручения премии "Оскар" все билеты на мировое турне комика Ego Death World Tour были распроданы.

"За ночь мы продали больше билетов на шоу Криса Рока, чем в прошлом месяце", - об этом в Twitter написала платформа по продаже билетов TickPick.

Крис Рок объявил о туре 23 февраля, пообещав выступить с совершенно новым материалом и хорошо продуманной программой, которая будет очень личной и очень смешной.

Newsweek сообщает, что цены на билеты также выросли. По сообщениям СМИ, билеты на предстоящий концерт комика в Бостонском театре в пятницу сначала стоили 338 долларов (305 евро), но уже утром в понедельник цена поднялась до 450 долларов (407 евро).

Как сообщалось ранее, Уилл Смит ударил ведущего вечера Криса Рока по лицу во время церемонии вручения премии "Оскар" после того, как тот пошутил о бритой голове жены Смита. После инцидента Уилл Смит опубликовал в Instagram извинения.