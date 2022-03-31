Тимати отреагировал на интервью рэпера Face

"Долб**б с татуировками на лице реально уронил Запад", - написал Тимати в сторис.

ФОТО: https://www.instagram.com/timatiofficial/

"Я больше не строю из себя д*****ба", - сказал рэпер Face, отвечая на вопрос Юрия Дудя о том, что изменилось за четыре с половиной года после прошлого интервью. Также поговорили про ситуацию в мире, войну в Украине и эмиграцию.

Ранее Тимати в грубой форие ответил украинскому артисту Максу Барских. После рэпер сообщил, что стал получать угрозы и пожелания смерти в свой адрес, в адрес своих родных и близких. Следующим к Тимати обратился популярный исполнитель и продюсер Потап (наст. имя - Алексей Потапенко).

Напомним, 18 марта в московских "Лужниках" прошел огромный концерт в честь "восьмой годовщины присоединения Крыма". Речь произнесли мэр Москвы Собянин и президент РФ Владимир Путин. В программе были заявлены многие звезды российского шоу-бизнеса. На мероприятии выступил и популярный рэпер Тимати.

На концерте в "Лужниках" собралось свыше 200 тысяч человек. В списке выступающих были Лепс, Гагарина, Басков, Газманов и многие другие артисты.

Тимати выступил перед зрителями в шапке-ушанке, солнечных очках и коричневом пальто. Артист даже пошутил, что его шапка стала "хедлайнером" концерта. В соцсетях он сделал обращение в сторис. В нем рэпер отметил, что не следует оскорблять обычных людей, ведь не они сидят в кабинетах и отдают приказы.

В список нежелательных лиц МИД Латвии включил 31 российскую знаменитость: это Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Тимур Юнусов (Тимати), Мария Шукшина, Михаил Боярский, Сергей Безруков, Игорь Угольников, Юлия Чичерина и Станислав Михайлов. До этого в черный список "невъездных" в Латвию были внесены Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин и Владимир Жириновский.