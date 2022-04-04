Евросоюз готовит новые санкции против России

По информации Financial Times, представители Евросоюза оказывают Украине и ряду неправительственных организаций помощь в сборе улик, чтобы это дело можно было передать в международные суды, и в среду намерены обсудить новые ограничения против России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже пообещала "усилить санкции против России и оказать еще большую поддержку защитникам Украины", в то время как ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан призвал оказать на Москву максимальное международное экономическое давление, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости ввести пятый пакет жестких санкций как можно скорее.

Уже действующие меры ЕС, напоминает газета, включают отказ семи российским банкам в доступе к системе SWIFT, запрет на экспорт в Россию ключевых технологий в оборонной, энергетической, телекоммуникационной и авиационной сферах, запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве Евросоюза и замораживание активов сотен российских олигархов и чиновников, в том числе президента Владимира Путина.

Новые меры, которые предлагаются некоторыми членами ЕС, включают

дополнительные индивидуальные санкции, запрет на вход российских судов в порты стран ЕС, новые экспортные ограничения и запрет на экспорт энергоносителей, чего давно добивается Украина.

Как отметил в связи с этим министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "покупать у России нефть и газ – значит финансировать военные преступления".

Руководитель оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid Улдис Барисс ранее сообщил, что с апреля в страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию - больше не поступает природный газ из России. В настоящее время поставки осуществляются с Клайпедского терминала сжиженного природного газа и Инчукалнского подземного газохранилища.

Джонсон призовет Шольца усилить давление на Россию

Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе предстоящей на этой неделе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем намерен призвать его усилить санкции в отношении России, пишет Times.

Шольц в пятницу совершит свой первый визит в Лондон с момента вступления в должность канцлера.

Ожидается, что Джонсон призовет его усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию.

Сам Шольц накануне заявил, что страны ЕС введут новый пакет санкций против Москвы в ближайшие дни.

По его словам, последствия ограничений почувствуют российский президент Владимир Путин и те, кто его поддерживает.

Макрон - за введение новых санкций

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался за введение новых санкций против РФ в связи с появлением свидетельств массовых убийств мирного населения Бучи и других украинских городов, пишет DW.

Налицо явные признаки совершения военных преступлений в Украине, ответственность за которые, по всей видимости, несет российская армия, заявил он в эфире радиостанции France Inter.

По словам Макрона, необходимо ввести санкции в отношении российских угля и нефти.

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