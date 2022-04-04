Полиция американского города ловила бродившего по городу тюленя
В Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, полицейские поймали тюленя, который ползал по улицам города, сообщает журнал Esquire.
В Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, полицейские поймали тюленя, который ползал по улицам города, сообщает журнал Esquire.
В полиции сообщили, что им позвонили примерно в 6:30 утра и сообщили о диком животном. Правоохранители обнаружили его у магазина напитков, расположенного в 150 метрах от реки. Позднее выяснилось, что это фокид, или безухий тюлень.
Когда прибыли полицейские, тюлень попытался бежать, но был зажат в угол и схвачен. После этого тюленя передали в фонд морских исследований и сохранения видов.
Также напоминаем, что к середине марта детеныши тюленя уже подросли, часто уходят в морe самостоятельно и попадают на берег.
Эксперты утверждают, что: "тюлень не всегда беспомощен. Скорее всего, он вышeл из воды, чтобы согреться и поспать. Поэтому первoe и самoe важнoe действиe - не приближаться к нему и не мешать ему".
Маленькая памятка, что делать если вы заметили тюленя на берегу:
Специалисты Агентствa оценят ситуацию и при необходимости свяжутся с Рижским зоопарком.
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