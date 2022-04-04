В полиции сообщили, что им позвонили примерно в 6:30 утра и сообщили о диком животном. Правоохранители обнаружили его у магазина напитков, расположенного в 150 метрах от реки. Позднее выяснилось, что это фокид, или безухий тюлень.

Когда прибыли полицейские, тюлень попытался бежать, но был зажат в угол и схвачен. После этого тюленя передали в фонд морских исследований и сохранения видов.

Также напоминаем, что к середине марта детеныши тюленя уже подросли, часто уходят в морe самостоятельно и попадают на берег.

Эксперты утверждают, что: "тюлень не всегда беспомощен. Скорее всего, он вышeл из воды, чтобы согреться и поспать. Поэтому первoe и самoe важнoe действиe - не приближаться к нему и не мешать ему".

Маленькая памятка, что делать если вы заметили тюленя на берегу:

Попытайтесь оценить состояние здоровья тюлененка.

Если тюлененок толстенький и зло рычит, а также частично или полностью сменил шерсть, не стоит беспокоиться.

Ни в коем случае не пытайтесь перемещать тюлененка или загонять его в воду.

Если детеныш слабый, худой и/или на нем заметны раны, звоните по телефонам 27878099 (Курземе), 26424972 (Рижский регион) и 26329412 (Видземе). После этого отойдите от тюлененка и не тревожьте его.

Специалисты Агентствa оценят ситуацию и при необходимости свяжутся с Рижским зоопарком.