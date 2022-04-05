Судья ЕС: монумент - символ агрессии, договоры во время войны нужно пересмотреть

Россия развязала войну против Украины, и это затрагивает и Латвию, сказала Зиемеле. В таких условиях Латвии следует рассмотреть сферу, которая связана с действием договоров в условиях войны. Существуют известные принципы, которые позволяют третьим странам, в данном случае Латвии, пересматривать свои международные договорные отношения с Россией, которая в этом случае является агрессором.

"Так как это однозначно и недвусмысленно памятник советской армии, а российская армия, которая в настоящее время нападает на мирных граждан Украины и убивает их, фактически является наследницей советской армии, памятник символизирует агрессию", - сказала судья.

Она призвала латвийские органы проанализировать международную правовую практику и возможности Латвии. По мнению Зиемеле, действие подобных международных договоров Латвия должна приостановить. В контексте войны Латвия могла бы рассмотреть, что делать с договором, который на данный момент защищает символику агрессора.

Министр юстиции Янис Борданс ранее заявил, что пропагандистский памятник в парке Победы - угроза национальной безопасности Латвии.

Борданс подчеркнул, что в центре столицы не может находиться символ "империи зла". Глава Минюста намерен призвать правительство и общество рассмотреть возможность, как достойно, уважая международное право, демонтировать памятник.

Говоря о юридической стороне этого решения, он отметил, что в Минюсте уже несколько лет анализируется правовая ситуация в отношении памятника советским воинам в парке Победы. Эксперты указали, что могут существовать причины, которые отменяют оговорки договора между Россией и Латвией, и в данном случае это может быть отступление одной из сторон от обязательств по договору.

"Россия своими военными преступлениями - нападением на независимое государство - не соблюдает и прекращает действие международных договоров, которые заключены на постсоветском пространстве. Нарушив соглашение с Украиной, Россия прекратила его действие, следовательно, и у нас нет обязательств. В парке Победы не похоронены павшие воины. Это не место памяти павших. В парке Победы должна находиться латвийская площадь Узварас", - заявил Борданс.