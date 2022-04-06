Мечта подростка с камерой на 108 мегапикселей

ФОТО: Publicitātes foto

Самая заметная вещь на передней панели телефона толщиной 7,9 мм - завидно тонкие края вокруг 6,78-дюймового экрана. Их ширина по бокам и сверху составляет всего 1,05 миллиметра, поэтому фасад корпуса используется полностью по назначению. Это подтверждают и измерения - полезная часть дисплея занимает 94,85% от всей доступной площади. Чтобы иметь возможность предлагать этот телефон покупателям за 349 евро, производителю пришлось выбрать более дешевую технологию экрана. Если оригинальная Nova 9 оснащалась яркой OLED-панелью, то в новой версии установлен дисплей с технологией IPS LCD, с хорошим разрешением 1080x2388 пикселей, соответствующим стандарту Full HD+, и частотой обновления 90 Гц. Поэтому единственная заметная разница в использовании - разнообразие цветов. Визуальное наполнение выглядит немного бледнее, чем в оригинальной модели, и это поначалу может сбить с толку фотографирующих.

Снимки, сделанные качественной камерой, на собственном экране телефона выглядят блеклыми, но после перезагрузки их на компьютер открывается совсем другая картинка с гораздо более богатой цветовой палитрой.

Особенно, если компьютер имеет OLED-экран.

Фотографии гигантских размеров

Камера - одна из гордостей этого телефона. Конечно,

В этом ценовом диапазоне не так много устройств с четырехлинзовым блоком камер, в которых основная камера оснащена датчиком изображения на 108 Мп.

Самая дорогая Nova 9 может похвастаться 50 МП. В центре снимающего Nova 9 SE помогает широкоугольная камера на 8 МП с углом обзора 112 градусов, датчики глубины на 2 МП и специализированная макрокамера на 2 МП, создающая идеальное изображение на расстоянии около 4 см от объекта съемки.

ФОТО: Publicitātes foto

Основная камера оснащена сенсором 1/1,52 дюйма, который собирает на 70% больше света, чем предыдущая модель, поэтому изображения получаются более детализированными, с меньшим количеством шумов и более качественными ночными снимками. В обычных условиях основная камера фиксирует 12-мегапиксельные снимки, но пользователь может активировать режим высокого разрешения, который совмещает в себе инновационную девятипиксельную технологию и, в зависимости от объема содержащейся информации, "выстраивает" фотографии размером около 20-70 МБ в разрешении 12000х9000 пикселей. Вы должны быть терпеливы с этим режимом, так как для того, чтобы изображение стало четким, может потребоваться до пяти секунд, а потому необходимо держать камеру без движения. Затем камера может собрать достаточно данных для создания детального изображения без размытия. Пользователи ночного режима уже привыкли к этому требованию, так как каждой камере нужно время для сбора света.

Как обычно с Huawei, на этом смартфоне есть специальный ночной режим, который работает даже лучше, чем можно было бы ожидать от устройства в этом ценовом диапазоне.