Ср, 6.04.2022
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Главное управление разведки Украины

Мечта подростка с камерой на 108 мегапикселей

ФОТО: Publicitātes foto

При поиске смартфона для детей школьного возраста или студентов часто приходится сталкиваться с дипломатией и компромиссами. Выложить за флагман тысячу евро рука не поднимается, поэтому приходится искать бюджетный или аппарат среднего класса, обладающий наиболее желаемыми для молодой девушки опциями и имеющий как можно меньше "кричащих" недостатков.

Только что ряды устройств, достойных внимания, пополнил последний смартфон среднего класса от Huawei - Nova 9 SE, Представитель "особой серии" смартфона Nova 9, представленный прошлой осенью и уже отмеченный в обзоре TVNET, радует еще более низкой ценой и важными для подрастающего поколения характеристиками - впечатляющей камерой на 108 Мп, интересными режимами съемки и красивым дизайном.

Задняя крышка как зеркало

TVNET получил для тестирования кристально-синюю версию со светящимся зеркальным стеклом сзади. Этот звездный эффект достигается за счет двухслойного нанотекстурного покрытия и выглядит очень аккуратно. Возможно, он не такой необычный, как оригинальная модель цвета звездного неба Nova 9, задняя крышка которой украшена небольшим кристаллом, но достаточно стильный, чтобы пользователь не остался без внимания. Поскольку гладкое 3D-стекло чрезвычайно блестящее, на нем также остаются отпечатки пальцев, поэтому прозрачный силиконовый защитный чехол, входящий в комплект, очень удобен. Он намеренно разработан с приподнятыми краями вокруг выступающего блока камеры на несколько миллиметров, чтобы защитить объектив от царапин.

Для более консервативных пользователей также доступны полуночный черный и жемчужно-белый смартфоны, но синий выглядит более привлекательным.

ФОТО: Publicitātes foto

Самая заметная вещь на передней панели телефона толщиной 7,9 мм - завидно тонкие края вокруг 6,78-дюймового экрана. Их ширина по бокам и сверху составляет всего 1,05 миллиметра, поэтому фасад корпуса используется полностью по назначению. Это подтверждают и измерения - полезная часть дисплея занимает 94,85% от всей доступной площади. Чтобы иметь возможность предлагать этот телефон покупателям за 349 евро, производителю пришлось выбрать более дешевую технологию экрана. Если оригинальная Nova 9 оснащалась яркой OLED-панелью, то в новой версии установлен дисплей с технологией IPS LCD, с хорошим разрешением 1080x2388 пикселей, соответствующим стандарту Full HD+, и частотой обновления 90 Гц. Поэтому единственная заметная разница в использовании - разнообразие цветов. Визуальное наполнение выглядит немного бледнее, чем в оригинальной модели, и это поначалу может сбить с толку фотографирующих.

Снимки, сделанные качественной камерой, на собственном экране телефона выглядят блеклыми, но после перезагрузки их на компьютер открывается совсем другая картинка с гораздо более богатой цветовой палитрой.

Особенно, если компьютер имеет OLED-экран.

Фотографии гигантских размеров

Камера - одна из гордостей этого телефона. Конечно,

В этом ценовом диапазоне не так много устройств с четырехлинзовым блоком камер, в которых основная камера оснащена датчиком изображения на 108 Мп.

Самая дорогая Nova 9 может похвастаться 50 МП. В центре снимающего Nova 9 SE помогает широкоугольная камера на 8 МП с углом обзора 112 градусов, датчики глубины на 2 МП и специализированная макрокамера на 2 МП, создающая идеальное изображение на расстоянии около 4 см от объекта съемки.

ФОТО: Publicitātes foto

Основная камера оснащена сенсором 1/1,52 дюйма, который собирает на 70% больше света, чем предыдущая модель, поэтому изображения получаются более детализированными, с меньшим количеством шумов и более качественными ночными снимками. В обычных условиях основная камера фиксирует 12-мегапиксельные снимки, но пользователь может активировать режим высокого разрешения, который совмещает в себе инновационную девятипиксельную технологию и, в зависимости от объема содержащейся информации, "выстраивает" фотографии размером около 20-70 МБ в разрешении 12000х9000 пикселей. Вы должны быть терпеливы с этим режимом, так как для того, чтобы изображение стало четким, может потребоваться до пяти секунд, а потому необходимо держать камеру без движения. Затем камера может собрать достаточно данных для создания детального изображения без размытия. Пользователи ночного режима уже привыкли к этому требованию, так как каждой камере нужно время для сбора света.

Как обычно с Huawei, на этом смартфоне есть специальный ночной режим, который работает даже лучше, чем можно было бы ожидать от устройства в этом ценовом диапазоне.

На фотографии как сам объект, так и все окружение вокруг него как минимум в два раза ярче, чем в реальности, и на изображении видны даже детали, которые остаются скрытыми от человеческого глаза в момент фотографирования, потому что мы просто не так хорошо видим в темноте.

Специальные функции для видеомейкеров

Nova 9 SE продолжает работу оригинальной модели, предоставляя интересные возможности создателям видеоконтента. Режим двойного обзора позволяет одновременно снимать передней и задней камерами на 16 МП или делать два разных снимка задней камерой - один в обычном режиме, а другой с увеличением, фокусируясь на деталях.

Для видеоблогеров на телефон предустановлено приложение Petal Clip с различными возможностями редактирования контента. Без дополнительной оплаты, без назойливой рекламы и встроенного приложения покупок

что традиционно ограничивает использование других бесплатных программ.

ФОТО: Publicitātes foto

Другие опции включают правильно работающую систему распознавания лиц и сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания на правой стороне корпуса, а также опцию быстрой зарядки мощностью 66 Вт. С включенным зарядным устройством 75% аккумулятора заряжается за 20 минут. Правда, зарядка возможна только с помощью кабеля, так как беспроводное решение в этой модели не было предусмотрено из-за, чтобы снизить стоимость смартфона. 

Следует оценить, что в коробке находится полный комплект зарядных устройств, а не только шнур, как это делают другие производители в последние годы.

Аккумулятор емкостью 4000 мАч является лучшим в своем классе и обеспечивает питание в течение всего дня, а 128 ГБ встроенной памяти и восьмиядерный процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 680 4G также отлично смотрятся на фоне соперников. Однако этот 191-граммовый смартфон не работает с мобильной сетью 5G.

Собрав воедино все плюсы и минусы Huawei Nova 9 SE, можно сделать вывод, что этот телефон предлагает даже больше, чем можно было бы ожидать от устройства стоимостью 349 евро. Довольно быстрый процессор, большой экран с хорошим разрешением, впечатляющая панель на 4 камеры, а также привлекательный дизайн. Что еще можно желать за такие деньги?

Статья создана в сотрудничестве с Huawei Latvija.

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