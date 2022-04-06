Владимир Жириновский умер
Российский политик Владимир Жириновский скончался, об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет "Медуза".
Российский политик Владимир Жириновский скончался, об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишет "Медуза".
"После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский", - сказал он.
Ранее сообщения о смерти политика в российских СМИ появились 25 марта, но Вячеслав Володин опроверг эту информацию.
Напомним, что 9 февраля Жириновский был госпитализирован с коронавирусом. Telegram-канал Mash cообщал, что у него поражено 50-70% легких.
С тех пор неоднократно появлялись предположения об ухудшении состояния политика, но каждый раз эти слухи опровергались.
Несмотря на болезнь, Владимир Жириновский был "в курсе ситуации в Украине" и воспринимал ее "с большим энтузиазмом".
"Он убежден, что Россия преодолеет трудности, в конце концов победит и будет преуспевать. Все это он излагал еще задолго до начала спецоперации на Украине", - говорил глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.
Владимир Жириновский являлся бессменным лидером партии ЛДПР с момента ее создания в 1990 году.
Партия ЛДПР была представлена во всех созывах Госдумы России. Сам Жириновский участвовал в шести президентских выборах, пропустив лишь выборы 2004 года. Однако ни разу он не поднимался выше третьего места.
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