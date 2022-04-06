Владимир Жириновский умер

"После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский", - сказал он.

Ранее сообщения о смерти политика в российских СМИ появились 25 марта, но Вячеслав Володин опроверг эту информацию.

Напомним, что 9 февраля Жириновский был госпитализирован с коронавирусом. Telegram-канал Mash cообщал, что у него поражено 50-70% легких.

С тех пор неоднократно появлялись предположения об ухудшении состояния политика, но каждый раз эти слухи опровергались.

Несмотря на болезнь, Владимир Жириновский был "в курсе ситуации в Украине" и воспринимал ее "с большим энтузиазмом".

"Он убежден, что Россия преодолеет трудности, в конце концов победит и будет преуспевать. Все это он излагал еще задолго до начала спецоперации на Украине", - говорил глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.

Владимир Жириновский являлся бессменным лидером партии ЛДПР с момента ее создания в 1990 году.

Партия ЛДПР была представлена во всех созывах Госдумы России. Сам Жириновский участвовал в шести президентских выборах, пропустив лишь выборы 2004 года. Однако ни разу он не поднимался выше третьего места.