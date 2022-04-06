Из-за выходки Уилла Смита на "Оскаре" Netflix не будет снимать про него фильм

О решении Netflix и AppleTV+ после того, как Смит на церемонии вручения "Оскара" ударил по лицу Криса Рока, сообщает The Sun.

По информации издания, кроме вышеуказанных за право на съемки боролись еще несколько сервисов. Кажется, теперь у них будет больше шансов на успех. Если, конечно, они также не откажутся от этой идеи.

"Работать с Уиллом стало рискованно Теперь компании планируют развивать проекты с более подходящими для семейной аудитории звездами, такими как Майк Эппс и Майкл Б. Джордан", - поведал источник The Sun.

Средства, выделенные на проект о Смите, Netflix и AppleTV+ могут направить на поддержку проектов, которые предложили малоизвестные чернокожие актеры.

Для Смита это не первое последствие его поведения на последнем "Оскаре". Ранее Netflix уже приостановил работу над неким боевиком с участием актера. Также замороженным оказалось производство фильма "Плохие парни 4", в котором одну из главных ролей традиционно должен был сыграть Смит. AppleTV+ также готовился к съемкам драмы "Эмансипация" с актером. На данный момент о дальнейшей судьбе проекта ничего не известно.