Чт, 7.04.2022
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Линда Озола, заместитель мэра Риги

Участники группы Citi Zēni оставили работу ради "Евровидения"

ФОТО: grupas privātais arhīvs

Солист группы Citi Zēni Янис Петерсонс в ток-шоу Kad viņas satiekas рассказал, что участники группы уволились с работы, чтобы сосредоточиться на "Евровидении".

"Главное, чтобы на сцене у нас было ощущение, что мы сделали все возможное. Мы поставили перед собой высокую планку, мы не сравниваем себя с теми, кто был до этого. Нас не останавливает, если нам отказывают, потому что это слишком дорого или слишком сложно.

"Нет, мы это решим, сделаем, будем танцевать на той сцене, прочувствуем это и у нас будут крутые визуализации. У нас все будет "на высшем уровне"!" - подчеркивает Янис. 

Он также добавляет, что у парней есть только один выходной в неделю - воскресенье. В остальное время они готовятся к выступлению.

"Мы оставили основную работу, чтобы подготовиться. Три месяца неоплачиваемого отпуска", - отмечает музыкант.

Янис не скрывает, что сейчас они не живут роскошно и их доходы упали: "Но мы все понимаем, что это правильно. А что делать? Когда, если не сейчас?".

Уже сообщалось, что 10 мая на 66-м конкурсе "Евровидение" в Турине (Италия) группа Citi Zēni исполнит песню Eat Your Salad в первом полуфинале. В этот день выступят участники от таких стран, как Албания, Швейцария, Словения, Болгария, Молдова, Украина, Литва, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Дания, Армения, Австрия, Хорватия, Исландия и Греция. Второй полуфинал "Евровидения" состоится 12 мая, финал - 14 мая.

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