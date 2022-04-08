Пт, 8.04.2022
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Кристина Чумаченко, овдовевшая украинка

Представители Еврокомиссии на поезде приехали в Украину

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину ФОТО: Reuters/ScanPix

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу, 8 апреля, отправились поездом из Польши в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ляйен и Боррель выехали из польского города Перемышль, расположенного в 13 километрах от границы с Украиной.

В связи с войной полеты в воздушном пространстве Украины не осуществляются.

Президент ЕК опубликовала в Twitter фотографию, на которой видно, что по пути в Киев к ней и Боррелю присоединился премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

После российского вторжения в Украину 24 февраля премьер-министры Польши, Чехии и Словении, спикеры балтийских парламентов и председатель Европейского парламента Роберт Метсоль посетили Киев.

Позже в сети появились кадры, на которых видно, что председатели Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находятся в Буче, где началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле. На снимке они стоят рядом с телами, извлеченными из братской могилы, пишет "Медуза".

ФОТО: AP/Scanpix

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