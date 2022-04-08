Представители Еврокомиссии на поезде приехали в Украину

Ляйен и Боррель выехали из польского города Перемышль, расположенного в 13 километрах от границы с Украиной.

В связи с войной полеты в воздушном пространстве Украины не осуществляются.

Президент ЕК опубликовала в Twitter фотографию, на которой видно, что по пути в Киев к ней и Боррелю присоединился премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

После российского вторжения в Украину 24 февраля премьер-министры Польши, Чехии и Словении, спикеры балтийских парламентов и председатель Европейского парламента Роберт Метсоль посетили Киев.

Позже в сети появились кадры, на которых видно, что председатели Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находятся в Буче, где началась эксгумация тел, похороненных в братской могиле. На снимке они стоят рядом с телами, извлеченными из братской могилы, пишет "Медуза".

ФОТО: AP/Scanpix