Подсолнечное масло становится продуктом для богатых?

Как сообщает Rus.LSM, в магазинах торговой сети Maxima двухлитровая бутылка произведенного в Польше подсолнечного масла сейчас стоит 13,69 евро, в свою очередь один литр масла, произведенного в Венгрии - 7,09 евро. При этом на оливковое масло так сильно цены не выросли.

"Мы видим, что за последние шесть месяцев у покупателей было очень востребовано оливковое масло, объем продаж которого увеличился более чем в три раза. А вот спрос на подсолнечное масло упал более чем наполовину. Хотя война в Украине может временно вызвать проблемы с наличием подсолнечного масла, в целом текущих объемов в магазинах достаточно и мы не ожидаем какого-либо дефицита", - заявила представитель Maxima Лаура Багата.

Представители торговой сети в качестве причин подорожания продуктов, в том числе и масла, называют войну в Украине, пандемию Covid-19, а также рост стоимости исходного сырья, газа, электроэнергии и других ресурсов.

"Несмотря на то, что мы получили сигналы о повышении цен от многих партнеров, поставляющих молочные продукты, мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить низкие цены", - отметила Лаура Багата.

В свою очередь в магазинах торговой сети Rimi цены на подсолнечное масло подскочили не столь сильно. По наблюдениям Rus.LSM, литр масла, произведенного в Польше, в четверг стоил 3,99 евро. Масло украинского производства стоило столько же, а масло собственной торговой марки - на 1 евро дешевле. Впрочем,

представители сети говорят, что этот товар подорожает и у них, при этом дороже станут и другие виды масла, например, рапсовое.

"Соединенные Штаты, как крупный игрок рынка, в последнее время начали использовать рапсовое масло в своих присадках к биодизелю, что означает более высокий спрос и более высокие цены на мировых рынках. Сегодняшняя мировая экономика тесно связана, поэтому все это также отражается на латвийском рынке и ценах здесь", - заявил представитель Rimi Latvia Миланс Блумс.

В свою очередь в торговой сети Lild выбор подсолнечного масла не столь велик - там продается всего один вид, производства Венгрии. Стоит оно 1,99 евро за литр, но скоро цены вырастут.

"Подсолнечное масло оказалось одним из тех продуктов, на которые спрос вырос значительно после того, как началась война в Украине. Цена меняется каждую неделю, можно так сказать, в зависимости от спроса, в зависимости от того, что на рынке, ну и также от внешних факторов. Мы сохранили ограничения, сколько литров масла человек может купить за раз. Мы видим, что идет интенсивная покупка, и чтобы все могли после работы купить бутылочку масла, мы лимитируем, что это 3 литра на человека", - отметила представитель Lidl Дана Хасана.

Между тем дорожают и другие продукты, в частности, мука. Например, два килограмма пшеничной муки Herkuless производства Hercogs в Maxima сейчас стоят 2,96 евро, тогда как в Rimi еще больше - 3,55 евро.

ФОТО: Читатель TVNET

ФОТО: Читатель TVNET

Встревожены жители ростом цен и на другие продукты, например, на нарезанное куриное филе. Читатели поделились фотографией с ценником - стоимость за килограмм в Maxima составляет 8,73 евро.

ФОТО: Читатель TVNET