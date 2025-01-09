В этом году в Валмиере построят пять новых заводов

Из-за нехватки площадей для развития бизнеса в городе было принято решение передать эту деградированную территорию в собственность самоуправления. Главный архитектор Валмиерского края Занда Лапса рассказала, что теперь происходит с этим участком:

"Мы долго думали, что делать с этими зданиями - они очень большие и сложные по планировке. В первую очередь привели в порядок дорожную инфраструктуру. Мы видим большой интерес со стороны предпринимателей, так как индустриальный парк предлагает разные возможности: можно арендовать земельные участки или использовать уже существующие помещения. Предприниматели оценивают варианты, выбирают, и развитие продолжается".

На этой территории уже работают несколько арендаторов, включая компанию Aimasa, которая открыла здесь металлообрабатывающий цех. Свою деятельность также развивает компания Patria.

Новые компании развивают экспорт

Руководитель отдела поддержки предпринимательства Валмиерского края Сандис Сваринскис отметил, что радует развитие новых предприятий, ориентированных на экспорт:

"Прямо за мной находится завод, где один из уже действующих предпринимателей расширил свою деятельность - это Culimeta Baltics. У компании тесное сотрудничество с Valmieras stikla šķiedra: они используют стекловолокно для разработки своей продукции, полностью ориентированной на экспорт. Еще один завод - Klasmann-Deilmann, который сейчас проектируется. Компания Bitus Latvia тоже начала строительство своего завода".

Значительным шагом для развития региона станет проект эстонского инвестора Fibenol, который планирует вложить до 700 миллионов евро в строительство одного из самых современных в Европе заводов по биорафинированию в Валмиерском индустриальном парке.

"Латвия раньше выбирала более простые продукты для экспорта, например, просто вывозила бревна. Эстонские предприниматели хотят добавить древесине дополнительную ценность - извлечь из нее ценные вещества, которые можно использовать в строительстве дорог, косметике и деревообработке. Мы ждем окончания оценки воздействия проекта на окружающую среду", - пояснил представитель самоуправления.

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