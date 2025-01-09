Глава airBaltic рассказал, сколько денег придется вернуть за отмененные рейсы

"Если кто-то забронировал билет через туристическое агентство, оно свяжется с пассажиром, и airBaltic вернет деньги", - сказал Гаусс.

Он добавил, что существует много разных способов решения вопроса с отменой рейсов, и в целом в авиационном бизнесе такие ситуации случаются.

"То, что airBaltic отменила более 4000 рейсов, которые затронули 50 000 пассажиров, является нормальным явлением для авиакомпании нашего размера. Если вспомнить пандемию, то в то время airBaltic отменила рейсы 800 000 пассажиров и была вынуждена вернуть 80 млн евро", - напомнил Гаусс.

Он признал, что ситуация неприятна, и авиакомпания приносит извинения пассажирами. В то же время, по словам Гаусса, последствия не столь велики, сколько преувеличены.

Как сообщалось, 2 января airBaltic объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем "Pratt & Whitney" в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.

После заявления авиакомпании министр сообщения Каспарс Бришкенс сообщил, что совету "airBaltic" поручено немедленно предоставить разъяснения об обоснованности отмены рейсов и влиянии этого решения на авиасообщение с Латвией.

Также министр заявил, что руководство "airBaltic", в том числе председатель правления Мартин Гаусс и председатель совета Клавс Васкс обязаны выполнить обещания по привлечению капитала в размере 300 млн евро для реализации бизнес-плана авиакомпании, а также обеспечить, чтобы деятельность "airBaltic" отвечала интересам государства и пассажиров.

Вопрос о замене Гаусса на посту руководителя "airBaltic" в понедельник обсуждали партии правящей коалиции, но было принято решение дождаться собрания акционеров, которое состоится 21 января.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!