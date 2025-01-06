Специалисты о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году

"Если было 4% [ставка Euribor], то сейчас Euribor уже 2%. Если мы говорим о кредитных обязательствах в районе 100 000 евро, то это довольно много - снижение ежемесячного платежа может быть около 170 евро. При этом снижении Euribor я допускаю, что активность в сегменте новых проектов эконом-класса, в ценовой категории до 2 500 евро за квадратный метр, может улучшиться. Если действительно произойдет теоретический экономический рывок, то он потянет за собой и рынок недвижимости - и в плане количества сделок, и в плане ассортимента выбора.