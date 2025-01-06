В 2024 году рынок недвижимости в Латвии был в застое, но снижение ставок Euribor в конце года немного оживило сделки, особенно с небольшими квартирами и домами. Что ожидают специалисты от рынка недвижимости в 2025 году? Об это рассказывает портал LSM+.
Специалисты о том, что ждет рынок недвижимости в 2025 году
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Глава Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью и председатель правления Arco Real Estate Айгар Шмитс поделился, что ждет от предстоящего года.
"Если было 4% [ставка Euribor], то сейчас Euribor уже 2%. Если мы говорим о кредитных обязательствах в районе 100 000 евро, то это довольно много - снижение ежемесячного платежа может быть около 170 евро. При этом снижении Euribor я допускаю, что активность в сегменте новых проектов эконом-класса, в ценовой категории до 2 500 евро за квадратный метр, может улучшиться. Если действительно произойдет теоретический экономический рывок, то он потянет за собой и рынок недвижимости - и в плане количества сделок, и в плане ассортимента выбора.
Определенно может продолжиться развитие сегмента компактных частных домов с деревянным каркасом. Но тут нужно быть крайне внимательным - оценивать качество, финансирование оформлять через банк, чтобы сделка была безопасной. Хотя это не будет самым дешевым вариантом. К расходам на такое строительство, которые сейчас составляют около 2 000 евро за квадратный метр, добавляется еще стоимость покупки земли", - отметил Айгар Шмитс.
По словам представитель компании Latio Эвии Дзените, сейчас 60-70% сделок приходятся на квартиры серийного типа, а за последние месяцы их количество выросло на 15%. Наибольший спрос - на небольшие квартиры и дома.
"Мы видим, что крупные застройщики продолжают строительство новых проектов. Чтобы привлечь покупателей, они предлагают различные бонусы, например, в виде установки кухонной техники, стоянки или складского помещения, включенных в стоимость квартиры. Если есть возможность, это определенно стоит использовать.
К частным домам интерес сохраняется. Покупателей интересуют одноэтажные частные дома до 250 квадратных метров, с землей до 1 000 квадратных метров - это такой идеальный вариант", - рассказала она.
Глава управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте считает, что рынок недвижимости будет показывать положительные тенденции, хотя могут сохраняться геополитические риски.
"Принято регулирование, которое облегчает ситуацию для людей, которые хотят рефинансировать имеющийся ипотечный кредит. Это можно будет сделать в условиях, когда снижаются ставки - особенно когда снижаются добавленные процентные ставки. На сайте Банка Латвии со второй половины января появится кредитный калькулятор, чтобы можно было подсчитать, выгодно ли клиенту рефинансировать имеющийся заем. Это определенно может активизировать рынок и кредитование.
У многих семей определенно сложилась ситуация, когда фактическая потребность в недвижимости есть, доходы выросли, и надо взвесить все плюсы и минусы - нет нужды пороть горячку, но если ситуация выглядит стабильно, процентные ставки снижаются, кредиты становятся более доступными, то и слишком бояться, не используя открывшиеся возможности, не следует", - отметил Руткасте.