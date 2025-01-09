Согласно опубликованной на этой неделе информации, в период с 31 декабря 2024 года по 6 января 2025 года средняя цена литра бензина марки А95 в Латвии составила 1,619 евро. Для сравнения, в предыдущие две недели эта цена составляла 1,571 евро за литр.

Средняя цена литра дизельного топлива за минувшую неделю достигла 1,598 евро, тогда как неделей ранее она составляла 1,531 евро, а еще за неделю до этого - 1,532 евро за литр.

Ранее сообщалось, что рекордные средние цены на бензин марки А95 в Латвии были зафиксированы в июне 2022 года. В период с 14 по 20 июня литр бензина стоил в среднем 2,104 евро, а рекордная цена дизельного топлива была зафиксирована на следующей неделе, с 21 по 27 июня, и составила 2,108 евро за литр.

Европейская комиссия еженедельно собирает данные о средних ценах на топливо в странах-членах ЕС, что позволяет отслеживать изменения и сопоставлять динамику цен в разных регионах.

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